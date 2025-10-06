Schatztruhe Schmallenberg

10 Jahre voller Herz, Nachhaltigkeit und Solidarität

Nachhaltig einkaufen, Gutes tun und dabei echte Schätze entdecken, dafür steht die „Schatztruhe“ in Schmallenberg. Seit Dezember 2015 gibt es den von der Caritas-Konferenz Schmallenberg getragenen und von Anne Brüggemann ins Leben gerufenen Secondhand-Laden an der Weststraße. Entstanden im Zuge der Flüchtlingswelle 2015, wurde er zu einem besonderen Ort des Miteinanders. Nun feiert das Projekt nicht nur sein 10-jähriges Jubiläum, sondern bereitet auch den Umzug in ein barrierefreies Ladenlokal an der Oststraße 39 vor.



Mehr als ein Laden



In der Schatztruhe geht es um mehr als Kleidung. Hier arbeiten engagierte Ehrenamtliche, die mit Herzblut dafür sorgen, dass ausrangierte Mode ein zweites Leben bekommt: Bekleidung zu kleinen Preisen mit großer Wirkung.



„Jedes Kleidungsstück, das hier weitergegeben wird, schont nicht nur Ressourcen, sondern unterstützt auch unsere Arbeit für Menschen in Not“, sagt Gisela Wagener.



Der komplette Erlös aus dem Verkauf der Secondhand-Bekleidung fließt vollständig in soziale Projekte in Schmallenberg und Umgebung. Dazu zählen Kindergärten, ein Frauenhaus bis hin zum Hospiz und Mutter-Kind-Initiativen.



Ein Ort des Miteinanders



Die Schatztruhe ist offen für alle: Stammkunden, Jugendliche, Schnäppchenjäger und Nachhaltigkeitsfans. Samstags helfen Geflüchtete im Rahmen eines Integrationsprojektes mit. Ein lebendiges Zeichen für Solidarität.



„Wir freuen uns über jede Kundin und jeden Kunden, die bei uns vorbeischauen – zum Stöbern, Shoppen oder einfach nur zum Gespräch“, betonen die Mitarbeiterinnen einhellig.



Geöffnet ist der Secondhand-Laden dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Kleidung in kleinen Mengen wird gerne während der Öffnungszeiten angenommen.



Aufbruch in die Zukunft



Die Schatztruhe lebt vom Einsatz ihrer ehrenamtlichen Helferinnen. Zum Fototermin in der Schatztruhe waren mit voller Energie dabei: Magdalene Schrewe (74), Gisela Wagener (73), Ulrike Tietz (69) und Elisabeth Fischer-Sapp (69), das Vorstandsteam.



„Hier kaufe ich nicht nur Kleidung, hier unterstütze ich unsere Stadt“, sagt im Vorübergehen eine Kundin.



Besonders erfreulich: Immer mehr Jugendliche entdecken die Schatztruhe für sich. Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz sind Themen, die auch die junge Generation bewegen.



Mit dem Umzug in die Oststraße wird die Schatztruhe moderner, barrierefrei und hat noch mehr Platz. Dazu kommt eine bessere Erreichbarkeit und ein neuer, frischer Rahmen sind beste Voraussetzungen für die kommenden Jahre.



Nach zehn Jahren an der Weststraße beginnt damit ein neues Kapitel. Die Schatztruhe bleibt ein Symbol für gelebte Nachhaltigkeit, Solidarität und die Kraft des Ehrenamts in Schmallenberg.



