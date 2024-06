SC Hagen-Wildewiese reist mit zwei Athleten zur Deutschen Meisterschaft

Große Freude beim SC Hagen-Wildewies. Gleich zwei Athleten, Julian Hins und Lean Büse, konnten sich für die Deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Koblenz qualifizieren. Damit starten erstmalig Läufer vom SC bei einer so bedeutenden Meisterschaft.

Für die Qualifikation mussten eine Haupt- und eine Zusatznorm erfüllt werden. Die Hauptnorm besteht darin, 3000 Meter in einer Zeit von unter 9:55 Minuten zu laufen. Für das Erreichen der Zusatznorm müssen mindestens 2000 Punkte bei einem sogenannte Blockwettkampf erreicht werden. Hier mussten die Disziplinen Schlagball, 80 Meter Hürdenlauf, Weitsprung, 100 Meter Sprint und ein 2000 Meter Lauf bewältigt werden. Außer dem 2000 Meter-Lauf waren das alles eher ungewohnte Disziplinen für die beiden Mittelstrecken-Spezialisten aus dem Sauerland. Trotz Julian und Lean erreichten trotdem die Qualifikations-Punktzahl bei den FLVW-Blockwettkämpen in Witten sicher.

Nachdem Julian Hins die Norm über die 3000 Meter bereits im April bei den Westfälischen Langstreckenmeisterschaften in Rheine mit einer Zeit von 9:36 Minuten erreicht hatte, war damit sein Ticket für die Deutschen Meisterschaft sicher. Lean Büse konnte jetzt beim Jump ´n´ Run Meeting in Dortmund-Hacheney nachlegen. Mit einer Zeit vom 9:43 Minuten verbesserte er seine persönliche Bestzeit um über 30 Sekunden und sicherte damit den Doppelstart bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Koblenz.