Save the Dates – Sundern startet ins Veranstaltungsjahr 2026 

WiSta Sundern GmbH präsentiert Events für alle Generationen

Die WiSta Sundern GmbH gibt heute einen Überblick über die Highlights des Veranstaltungsjahres 2026. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm, das Gemeinschaft, Kultur und Kulinarik in den Mittelpunkt stellt.

Frühlingsfest am 19. April 2026 – der Auftakt ins Veranstaltungsjahr Am 19. April verwandelt sich Sunderns Innenstadt wieder in eine lebendige Festmeile. Livemusik, Kinderaktionen, sportliche Aktivitäten und kulinarische Angebote sorgen für Spaß für Groß und Klein. Die Besucher können gemeinsam die farbenfrohe Vielfalt des Festes genießen.

„your upDate“ – Berufsinfotag zu Karrieremöglichkeiten vor Ort am 29. April 2026 Am 29. April öffnet die Schützenhalle in Sundern ihre Türen für die Ausbildungs- und Berufsmesse „your upDate“. Die Messe bietet spannende berufliche Perspektiven für Schüler, Eltern, Berufseinsteiger sowie für Personen, die ein Praktikum, eine Werkstudententätigkeit oder eine neue berufliche Herausforderung suchen. Interessierte können sich in direkten Gesprächen mit Personalern und ausbildenden Unternehmen aus Sundern und der Region austauschen. Informationen zum Anmeldezeitraum für Unternehmen werden in Kürze bekanntgegeben.

STADTRADELN vom 01. bis 20. Juni 2026 – Sundern tritt wieder kräftig in die Pedale Vom 1. bis 20. Juni 2026 treten Bürgerinnen und Bürger gemeinsam für Klimaschutz, Fitness und Spaß am Radfahren an. Mitmachen lohnt sich – ob als Team, Verein oder Einzelstarter.

Hollandmarkt am 28. Juni 2026 – niederländisches Lebensgefühl in Sundern Am Sonntag, den 28. Juni, bringt der Hollandmarkt erneut den Charme der Niederlande nach Sundern. Typisch niederländische Produkte, Street Food, Unterhaltungsprogramm und ein Hauch von Urlaubsflair laden zum Bummeln und Genießen ein.

Westenergie Stadtfest am 05. und 06. September 2026 – mit Social Club und Flohmarkt Das Westenergie Stadtfest verwandelt Sunderns Innenstadt am 05. und 06. September erneut in eine Bühne voller Highlights. Neben Live-Musik, Kultur und kulinarischen Angeboten bringt das Stadtfest spannende Neuerungen:

Flohmarkt: Am Samstag können Besucher nach Herzenslust stöbern und tauschen.

Live-Band socialclub: Die beliebte Band sorgt für mitreißende Stimmung und musikalische Highlights auf der Bühne.

Diese Erweiterungen machen das Stadtfest noch abwechslungsreicher und bieten den Besucherinnen und Besuchern neue Gründe, die Innenstadt an diesem Wochenende zu erleben.

WiSta freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher Das Veranstaltungsprogramm in Sundern verspricht auch 2026 wieder viele Höhepunkte. Die Erfolge der vergangenen Jahre sind eng verbunden mit der aktiven Unterstützung von Vereinen, Initiativen und lokalen Gruppen. Anmeldungen für das Frühlingsfest sind ab sofort möglich, ebenso für das Stadtfest. Alle Details zu Anmeldung und Abläufen finden sich auf der Webseite der WiSta Sundern GmbH. Für Rückfragen steht das Team gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Die Veranstaltungen kompakt

19.04.2026 Frühlingsfest

29.04.2026 your UpDate

01.-.21.06.2026 STADTRADELN

28.06.2026 Hollandmarkt

05.-06.09.2026 Westenergie-Stadtfest