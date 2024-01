Sauerlands Kultureinrichtungen werden digital

Die meisten Touristen wollen auf ihren Reisen nicht nur die landschaftliche Schönheit einer Region kennenlernen, sondern interessieren sich ebenfalls für Land, Leute und Kultur. Der Besuch eines Museums steht daher bei vielen Reisenden ganz oben auf der Liste der Touristenattraktionen. Doch Museen müssen heute innovativ sein, um ein Publikum anzusprechen, das an unterhaltsame und multimediale Aufbereitung von Informationen gewöhnt ist. Interaktive Erlebnisse, bewegte Bilder, der Einsatz von QR-Codes – mit der zunehmenden Digitalisierung hat sich die Museumslandschaft entscheidend verändert.

Wie beeinflusst die Digitalisierung die Kulturwelt?

Virtuell auf einem Dampfschiff fahren oder den Mond erobern – die meisten Museen haben im digitalen Zeitalter ihr verstaubtes Image abgelegt und entwickeln Angebote, die den Besuch zu einem echten Erlebnis machen. Sie ergänzen ihre Sammlungen mit 360-Grad-Filmen, bieten Augmented Reality oder Virtual Reality und geben ihren Besuchern die Möglichkeit, Lebenswelten zu erkunden, die ansonsten eher unzugänglich sind. Egal, ob Technik, Geschichte oder Schifffahrt – Museen stehen heute vor der Aufgabe, einem anspruchsvollen Publikum spannende Erlebnisse zu bieten und Informationen zielgruppengerecht aufzubereiten. In diesem Bereich hat sich in der Museumslandschaft viel getan. Interessierte Museumsgäste finden mit Hilfe von benutzerfreundlichen QR-Codes sofort Zugang zu verschiedenen Inhalten – seien es Hintergrundgeschichten, historischer Kontext oder technische Details. Auch die Sauerländer Kulturwelt lässt sich auf diese Weise erkunden. In mehreren Regionen informieren sich Gäste und Bewohner anhand von QR-Codes an ausgewählten Gebäuden über die Vergangenheit verschiedener Denkmäler.

Wie funktioniert die Anwendung von QR-Codes?

Die meisten Menschen hegen einen starken Wunsch nach ständiger Information und nutzen das Internet und bedeutungonline.de, um sich über Sachverhalte, aktuelle Themen oder über die Bedeutung aktueller Begriffe zu informieren. Eine effiziente Verbindung zu spezifischen Websites bieten die heute weitverbreiteten QR-Codes. Die zweidimensionalen Strichcodes finden sich auf Produkten oder Verpackungen und verweisen auf Websites mit zusätzlichen Angeboten, zu Betriebsanleitungen oder zu Kundenbewertungen. In der Gastronomie führen QR-Codes mit einem Klick zu der digitalen Speisekarte, während Vielreisende die papierlosen QR-Codes auf dem Smartphone nutzen, um Zugang zu Flugzeug und Bahn zu erhalten. Durch die Anordnung und Positionierung von schwarzen Quadratmodulen auf weißem Hintergrund werden Daten codiert, die sich von speziellen Lesegeräten auf Smartphone oder QR-Scannern extrahieren lassen.

Kultur-Highlight im Sauerland: Das Sauerland Museum in Arnsberg

Das Sauerland im Herzen Deutschlands verdient die Aufmerksamkeit von Besuchern nicht nur wegen der malerischen Ortschaften, sondern auch aufgrund einer bunten Museumslandschaft. Eines der interessantesten Ausstellungshäuser ist das Sauerland-Museum in Arnsberg. Es vermittelt die Geschichte der Region kurzweilig und anschaulich anhand von Bildern und Dokumenten und nimmt kleine und große Gäste mit auf eine spannende Entdeckungstour. Der 2019 eröffnete Neubau präsentiert Ausstellungen zu wechselnden Themen. Ab März 2024 gibt es für Museumsbesucher ein besonderes Highlight – dann wird das Sauerland-Museum sich mit der Geschichte der Bierkultur der Region befassen. Neben der Industrialisierung in der Braukunst geht es in der Präsentation um das sauerländische Bier und seine Tradition. Bereits jetzt wird der Neubau eifrig auf die faszinierende Ausstellung vorbereitet und laufend kommen Ausstellungsstücke hinzu – wie beispielsweise eine gewaltige historische Theke aus dem Bestand der Veltins-Brauerei. Sie soll Besucher in die Stimmung der Nachkriegszeit versetzen, als das Wirtschaftswunder es den Menschen der Region ermöglichte, sich regelmäßig ein frisch gezapftes Bier in der Eckkneipe zu leisten.