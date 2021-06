Sauerlandpark Hemer: Was von der Landesgartenschau geblieben ist

Wer damals dabei sein durfte, dem ist die Landesgartenschau 2010 sicher noch in bester Erinnerung. Das damalige Gartenschaugelände liegt 11 Jahre später nicht brach, dort hat sich auf 27 Hektarfläche der Sauerlandpark Hemer angesiedelt, ein Freizeitpark mit besonderem Fokus auf die Natur, ganz in der Nähe der bekannten Heinrichshöhle. Viele verschiedene Attraktionen und Aktivitäten warten auf die großen und kleinen Besucher, (fast) alles an der wohltuenden frischen Luft. Bei einem ausführlichen Rundgang gibt es viel zu entdecken und zu bestaunen.

Panoramablick und Blütenpracht mitten im Sauerland

Beginnen wir bei dem 23 Meter hohen Jübergturm, der sich in ein futuristisches Gewand hüllt und einen fantastischen Panoramablick bietet. Hier gerät nicht nur der gesamte Park in Sichtweite, sondern auch das benachbarte Naturschutzgebiet. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz grasen heute friedlich verschiedene Nutztiere wie Ziegen, Pferde und Rinder. Und dann wäre da noch der größte Obstsortengarten Westfalens mit seinen 160 verschiedenen Obstbaumsorten: Im Frühling zeigen sich die Bäume in herrlichster Blütenpracht, während von Sommer bis Herbst aromatische Früchte locken. In diesem Zusammenhang wundert es kaum, dass im Park auch ein Imkerverein seinen Platz gefunden hat, denn nichts ist wichtiger für einen Obstbaum als eine zuverlässige Bestäubung.

Platz und moderne Ausrüstung für große und kleine Events

Wer den Park für eine Tagung oder eine andere Veranstaltung nutzen möchte, kann sich das „Alte Casino" reservieren, eine Eventgastronomie mit besonderem Flair. In den Räumlichkeiten finden bis zu 600 Personen Platz. Der Saal verfügt über eine Nutzfläche von 400 Quadratmetern, eine Bühne mitsamt moderner Veranstaltungstechnik und jede Menge weitere Ausstattung. Wer mag, erarbeitet sich, (sobald es wieder geht) gemeinsam mit der hauseigenen Eventabteilung ein persönliches Konzept, um die eigene Veranstaltung professionell zum Erfolg zu führen. Die Parkleitung nutzt die Räumlichkeiten selbst für Konzerte und andere Events, als Casino dient das Gebäude derzeit nicht (mehr).

Tiere zum Anfassen: Von der Biene bis zum Federvieh

Wieder „draußen“ dürfen sich die Besucher das emsig arbeitende Bienenvolk des Imkervereins hinter Glas ansehen und sich gründlich über die Honigproduktion informieren. Ein spannendes kleines Spiel besteht darin, inmitten des Gewimmels die Bienenkönigin zu finden, die farblich gekennzeichnet ist. Auch das Füttern der Bienen durch das Futterloch steht bei allein Naturfreunden hoch im Kurs. An Tieren mangelt es im Sauerlandpark insgesamt nicht: Zwischen dem Jübergturm und dem Waldspielplatz tummeln sich Zwergseidenhühner, Pfaue und viele weitere kunterbunte Kreaturen. Es lohnt sich, einfach mal innezuhalten und eine Weile das Federvieh zu betrachten, zum Beispiel bei einem entspannten Picknick. So kommt die Seele zur Ruhe.

Sportliches Sauerland: Bewegung und Action im Park

Auch der Sport hat im Sauerlandpark Hemer seinen festen Platz. Das Gelände gilt mittlerweile fast schon als Outdoor-Fitnessstudio, weil es derart viele Möglichkeiten bietet, sich physisch auszutoben. Skateboarding ist ebenso „mit drin“ wie Slacklining, Volleyball und Gymnastik. Im Park stehen verschiedene Trimm-dich-Geräte bereit, um den Körper auf Trab zu bringen. Die „Gärten der Bewegung“ beinhalten neben Bein- und Rückentrainern sogar einige Massage-Geräte, denn Wellness gehört für viele zum Sport fest mit dazu.

Spaß und Fitness sollten immer Hand in Hand gehen

Der Slackline-Parcours bietet seine ganz eigenen Herausforderungen, an dieser Stelle hat die Parkleitung einen besonderen Trendsport aufgegriffen. Anfänger erhalten die Chance auf einen sanften, vorsichtigen Einstieg, während die Fortgeschrittenen ihr ganzes Können präsentieren. Wichtig ist vor allem eines: Sport soll Spaß machen und gleichzeitig der Gesundheit dienen. Nur so lässt sich die regelmäßige Motivation finden, physisch auf verschiedenste Weise aktiv zu werden und die eigene Fitness zu boosten. Wer noch keinen Einstieg zu einem eigenen Alltagssport gefunden hat, der erhält vor Ort vielerlei Inspirationen und kehrt vielleicht als angehender Sportfreak wieder nach Hause zurück.

Gesellige Events bringen Farbe in den grauen Alltag

Hoffentlich finden bald auch wieder die klassischen Events im Sauerlandpark statt: der Tanz in den Mai, das Oktoberfest, das Public Viewing. Open-Air-Konzerte von bekannten Bands wie zum Beispiel „Pur“ gehören ebenfalls mit dazu, denn sie beleben den Sommer. Solche Veranstaltungen bringen Menschen zusammen und sorgen dafür, dass aus dem grauen Alltag ein buntes Farbenmeer wird. Und genau das haben wir doch alle im Moment bitternötig, nicht wahr?