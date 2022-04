Sauerlandfreund Peter Kracht plötzlich verstorben

Eine unheimlich traurige Nachricht erreicht gerade die WOLL-Redaktion. Dr. Peter Kracht (Pit Kracht) aus Unna-Massen ist am 12. April plötzlich im Alter von 65 Jahren verstorben.

Der Rundblick Unna schreibt: Die Nachricht schockiert alle, die ihn kannten, mochten, liebten und wertschätzten. Dr. Peter Kracht, „Pit Kracht“, ist verstorben. Der langjährige Ortsvorsteher von Unna-Massen, leidenschaftliche Historiker, Sozialdemokrat, Journalist und hochengagierte Kreisheimatpfleger verstarb plötzlich und völlig unerwartet in der Nacht auf Dienstag, 12. April. Pit Kracht bekam für seine Verdienste um die Heimatgeschichte das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Er wurde nur 65 Jahre alt.

Das ganze WOLL-Team schließt sich den Beileidswünschen an die Familie mit großem Mitgefühl und tiefer Traurigkeit an. Für das WOLL-Magazin hat er von Anfang an mitgearbeitet und in zahlreichen Beiträgen seine Liebe für das Sauerland zum Ausdruck gebracht. Eines seiner zahlreichen Bücher ist im WOLL-Verlag erschienen. Sauerland. Wandern. WOLL. Für das Buch hat er zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Sauerland gewinnen können, die dafür ihre liebsten Wanderwege zwischen Rothaarsteig, Höhenflug und Waldroute beschrieben. Für die kommenden Wochen hatten wir uns, nach den langen Corona-Monaten, zu einem Treffen schon verabredet.

Viele von uns kannten Peter Kracht persönlich. Seine zutiefst menschliche Art, seine Herzlichkeit, Empathie und immerwährende ansteckende Fröhlichkeit werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben.

Ruhe in Frieden, lieber Peter.