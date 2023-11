Sauerland-Zukunftsforum ein voller Erfolg

Großveranstaltung in der Fachhochschule Südwestfalen bringt Touristiker zusammen

Spannende Vorträge, angeregte Diskussionen und ein gemütliches Beisammensein im Rahmen des Sauerland-Abends – das erwartete die mehr als 150 Teilnehmer aus Gastronomie, Hotellerie sowie von den Ausflugszielen, Sehenswürdigkeiten und Tourist-Informationen der Region bei der ersten Auflage des Sauerland-Zukunftsforums in der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede.



„Die Tourismusbranche steht vor einem grundlegenden Umbruch, den wir nur gemeinsam mit allen Akteuren bewältigen können“, betonte Dr. Jürgen Fischbach, Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus, zu Beginn der Veranstaltung. „Deshalb wollen wir die Veranstaltung nutzen, mit Ihnen als wichtigen Partnerinnen und Partnern für den Tourismus im Sauerland in Austausch zu kommen, wichtige Fragestellungen der Zukunft zu besprechen und neue Impulse für unsere Arbeit zu erhalten.“



Möglichkeiten dazu gab es reichlich in den insgesamt zehn Workshop-Sessions, bei denen explizit die aktive Mitarbeit der Teilnehmer gefragt war. Dabei wurde auch durchaus kritisch in den Runden diskutiert, sich fachlich ausgetauscht und Sichtweisen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Marketing, Herausforderungen der Zukunft und Digitalisierung kommuniziert. „Die Inhalte und Ergebnisse werden abschließend allen Teilnehmern als Protokoll zugesendet, dienen uns aber auch als wichtige Stütze, um unsere Arbeit an den Bedürfnissen der Branche auszurichten und unserer Rolle als Destinationsmanagement-Organisation noch besser gerecht zu werden“, betonte Jannik Müller, stellvertretender Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus.



Einen Einblick in die Aktivitäten des Tourismusverbandes der letzten zwei Jahre gab es bei der abschließenden Präsentation zur Neuausrichtung im Marketing. Und da ist einiges passiert. Unter dem Motto „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ will das Sauerland zukünftig auch abseits der Stammregionen im Rheinland und Ruhrgebiet auf sich aufmerksam machen und so neue Urlauber für sich gewinnen. Besonders im Fokus stehen dabei Aspekte wie Natur, Erlebnis und Abenteuer, die durch themenspezifische Labels und eine zielgruppengerechte Bildsprache und Textinhalte zu Tagesausflügen oder gleich mehrtägigen Aufenthalten im Sauerland animieren sollen.



Der abschließende Sauerland-Abend in gemütlicher Atmosphäre, unterstützt durch die Brauerei Veltins, gab allen Akteuren noch einmal die Möglichkeit, Gespräche zu vertiefen, sich weiter auszutauschen und den Tag ausklingen zu lassen.