Der Frühling steht vor der Haustür. Im Sauerland und Siegerland beginnt er mit der Blüte des Märzenbechers, die sich ab Anfang des Monats besonders eindrucksvoll im Herveler Bruch im Ebbegebirge, bei Schloss Brüninghausen (Ohle) und am Märzenbecherweg bei Walpersdorf abspielt. In den bodenfeuchten Auenwäldern der Täler sind häufig Gruppen von Schneeglöckchen anzutreffen, wenngleich sich deren Blütezeit schon dem Ende zuneigt. An sonnigen Waldrändern breiten sich lavendelblaue Teppiche des Duftveilchens aus. Unter Laubbäumen leuchten die goldgelben Sternblüten des Scharbockskrauts. Nach der Grünen Nieswurz mit ihren großen Schalenblüten lohnt es sich am Mastberg bei Hagen, im Hönnetal oder am Fürstenberg bei Neheim Ausschau zu halten. Mit etwas Glück lassen sich in den Kalkgebieten, etwa am Raffenberg bei Hagen oder im Breiten Hagen bei Grevenbrück, die rosafarbenen Blüten des Seidelbasts entdecken, die vor den Laubblättern erscheinen und direkt den Zweigen des sparrigen Strauchs entspringen. (Dr. Susanne Lipps)

Sauerländer Schönheiten im Frühling

Was gibt es Schöneres, als im Frühling die ersten Sonnenstrahlen zu genießen und die Botanik der näheren Umgebung zu erkunden.Die ersten Frühlingsboten, die Schneeglöckchen, ziehen sich schon langsam zurück und machen Platz für die Märzenbecher. Farbe bringen die ersten Veilchen und der Seidelbast in die noch kahlen Wälder. Eine oft verkannte Schönheit im Frühling ist die Grüne Nieswurz.

Dr. Susanne Lipps ist erfolgreiche Autorin zahlreicher Reise- und Wanderführer. Sie studierte Geographie, Geologie und Botanik in Marburg und promovierte 1985. Seit jeher begeistert sie sich für die Suche nach botanischen Schätzen.

Im Oliver Breda Verlag schrieb sie das Buch „Sauerland – Was hier alles wächst!“ (ISBN: 978-3-938282-70-0, 1. Auflage 2022, 216 Seiten, 214 Arten, 15,80 €)

Oliver Breda wollte ursprünglich Förster werden oder Biologie studieren. Es wurde schlussendlich Physik mit einer Diplomarbeit im Fachbereich Umweltanalytik. Seit 1999 schreibt er Wander- und Reisebücher. 2004 gründete er seinen Verlag für botanische Reiseführer.

Susanne Lipps ist hauptsächlich für den Text verantwortlich, Oliver Breda kümmert sich vorwiegend um die Fotos.

Der Blog www.sauerlandflora.de ist die Ergänzung zum Buch.