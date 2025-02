Sauerland-Waldroute erneut Qualitätsweg

Gut zehn Prozent des Fernwanderwegs liegen im Gebiet der Stadt Warstein

Wer im Stadtgebiet Warstein in den Wald geht, trifft allenthalben auf dieses Wegzeichen: Ein weißes „W“ auf hellgrünem Quadrat, die Sauerland-Waldroute. 2008 eröffnet, führt sie auf über 246 Kilometern durchs westliche und östliche Sauerland, fast zehn Prozent des Gesamtweges liegen auf dem Gebiet der Stadt Warstein. Jetzt wurde die Sauerland-Waldroute erneut mit dem Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet und zertifiziert.

Der Fernwanderweg Sauerland-Waldroute führt von Iserlohn bis Marsberg über gut ausgebaute Waldwege, die zu 31,9 Prozent naturnah sind, vorbei an grandiosen Naturdenkmälern, durch alte Waldbestände und zu touristischen Highlights. Ab dem Gebiet der Stadt Warstein teilt sich die Route in eine Nord- und Südroute – erfahrene Wanderer gehen hier aufgrund der Vielfalt der Sehenswürdigkeiten eine Schleife. „Sehenswert auf dem Gebiet der Stadt Warstein sind beispielsweise der Schau-Kohlenmeiler in Hirschberg, das Bilsteintal mit der Bilsteinhöhle und dem Wildpark oder der Lörmecketurm. Sowohl in Hirschberg als auch in Warstein gibt es Gastronomie-Betriebe, die sich auf Wanderer eingestellt haben“, unterstreicht Jeroen Tepas, Leiter Stadtmarketing. Auf gut 22 Kilometern führt die Sauerland-Waldroute direkt an diesen und weiteren Highlights vorbei.

Die Sauerland-Waldroute kann in 19 Etappen mit einer Länge von gut fünf bis fast 22 Kilometern aufgeteilt werden. Zahlreiche Zuwege führen von Ortschaften aus zur Route bzw. einzelne Etappen lassen sich auch als Rundwege gestalten. Die nächste Zertifizierung der Sauerland-Waldroute erfolgt turnusmäßig in drei Jahren durch den Deutschen Wanderverband.