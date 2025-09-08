Sauerland-Waldroute auf Platz 1 in NRW

Sauerland-Waldroute erneut ausgezeichnet: Platz 5 bundesweit und Platz 1 in NRW bei „Deutschlands Schönster Wanderweg“ 2025

Die Sauerland-Waldroute hat bei der jährlichen Publikumsabstimmung „Deutschlands Schönster Wanderweg 2025“ überzeugt: Sie belegt in der Kategorie Mehrtagestouren den Platz 5 bundesweit und rangiert damit deutlich vor allen anderen Strecken in Nordrhein-Westfalen. Zudem ist die Route als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland zertifiziert und zeichnet sich durch eine hochwertige Infrastruktur sowie gute Wanderqualität aus.

Vom 1. März bis 30. Juni 2025 haben sich 46.027 Wanderbegeisterte aus ganz Deutschland mit über 67.000 Stimmen an der Publikumsabstimmung beteiligt. Die Nominierung erfolgte durch eine hochkarätige Jury. Die Abstimmung verdeutlicht die Vielfalt der deutschen Wanderlandschaft und das hohe Engagement der Community für das Wandern in Deutschland.

Der Fernwanderweg Sauerland-Waldroute mit über 246 Kilometer führt von Iserlohn bis Marsberg über gut ausgebaute Waldwege, die zu 31,9 Prozent naturnah sind, vorbei an grandiosen Naturdenkmälern, durch alte Waldbestände und zu touristischen Highlights. Fast 10 Prozent der Wegstrecke führt durch das Stadtgebiet der Stadt Warstein. Ab hier teilt sich die Route in eine Nord- und Südroute – erfahrene Wanderer gehen hier aufgrund der Vielfalt der Sehenswürdigkeiten eine Schleife. „Sehenswert auf dem Gebiet der Stadt Warstein sind beispielsweise der Schau-Kohlenmeiler in Hirschberg, das Bilsteintal mit der Bilsteinhöhle und dem Wildpark oder der Lörmecketurm. Sowohl in Hirschberg als auch in Warstein gibt es Gastronomie-Betriebe, die sich auf Wanderer eingestellt haben“, unterstreicht Jeroen Tepas, Leiter Stadtmarketing. Auf gut 22 Kilometern führt die Sauerland-Waldroute direkt an diesen und weiteren Highlights vorbei.

Die Sauerland-Waldroute kann in 19 Etappen mit einer Länge von gut fünf bis fast 22 Kilometern aufgeteilt werden. Zahlreiche Zuwege führen von Ortschaften aus zur Route bzw. einzelne Etappen lassen sich auch als Rundwege gestalten.