Sauerland Vision 2025 – Zukunft zum Anfassen

Ein Nachmittag voller Impulse, Begegnungen und Sauerland Gefühl

Das Sauerland ist bekannt für seine Wälder, seine Menschen und für die besondere Art, wie hier Geschäfte gemacht werden: mit Handschlag, Vertrauen und einem klaren Blick fürs Wesentliche. Wer hier lebt und arbeitet, weiß, dass Heimat mehr ist als ein Ort. Sie ist ein Gefühl, das uns trägt. Doch auch im Sauerland verändert sich die Welt. Gäste erwarten heute oft mehr, Mitarbeitende brauchen Entlastung, Abläufe wollen einfacher werden. Und dabei fällt immer wieder dieses eine große Wort: Digitalisierung.



Viele rümpfen da erst einmal die Nase. Zu kompliziert, zu technisch, zu weit weg. Aber was, wenn wir Digitalisierung ins Sauerland holen, bodenständig, menschlich und verständlich? Genau darum geht es bei der Sauerland Vision 2025, die am Montag, 03.11.25 ab 15 Uhr (Einlass) von 16-20 Uhr im Oversum in Winterberg stattfindet.



Was dich erwartet



Stell dir vor, du betrittst das Oversum und statt langen Vorträgen und grauen PowerPoint-Folien erlebst du ein lebendiges Treffen voller Gespräche, neuer Impulse und dem Gefühl, dass hier etwas für dich dabei ist. Menschen aus unserer Region erzählen, wie sie mit digitalen Lösungen ihren Alltag leichter gemacht haben:

● Wie ein Hotel seine Kommunikation mit den Gästen einfacher gestaltet.

● Wie ein Restaurant Team durch kleine Tools entlastet wird.

● Wie Betriebe neue Wege gefunden haben, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.

Es geht nicht um Hochglanzbroschüren oder Zukunftsvisionen aus der Großstadt. Es geht um Erfahrungen von hier, erzählt von Menschen, die dieselben Herausforderungen kennen wie du. Und es geht um den Mut, neue Wege zu gehen, ohne die eigene Identität aufzugeben.



Dazu gibt es die Möglichkeit, digitale Werkzeuge direkt vor Ort auszuprobieren. Wie bei einer kleinen Verkostung, nur geht es diesmal nicht um Käse oder Wein, sondern um Technik, die sofort spürbar wird. Tool-Tasting nennt sich das und macht Digitalisierung plötzlich greifbar.



Warum das Sauerland Vision bedeutet



Die Veranstaltung trägt nicht umsonst diesen Namen. Es geht nicht darum, blind jedem Trend hinterherzulaufen. Es geht darum, unsere eigene Vision zu entwickeln. Wie viel Digitalisierung wollen wir und wie setzen wir sie so ein, dass sie uns stärkt, ohne uns zu überfordern?



Genau diese Fragen stehen im Mittelpunkt. Antworten entstehen nicht auf der Bühne, sondern im Gespräch. Zwischen dir, anderen Gastgebern und Betrieben aus der Region und den Menschen, die bereits erste Schritte gegangen sind. So entsteht ein Austausch, der mehr ist als ein Vortrag, ein echtes Miteinander, das inspiriert und verbindet.



Wer dahinter steckt



Organisiert wird das Ganze von Open Place Networks aus Schmallenberg. Ein junges Team, das hier aufgewachsen ist, die Region kennt und trotzdem den Blick nach vorne richtet. Sie stehen für persönliche Beratung, ehrlichen Kundenservice und Technik, die den Alltag leichter macht. Viele ihrer Kunden kennen sie persönlich und genau diese Nähe macht den Unterschied.



Was Open Place Networks besonders macht: Sie reden nicht über Digitalisierung, sie bringen sie dahin, wo sie wirklich gebraucht wird. Ins Restaurant, ins Hotel, in den Laden um die Ecke. Mit der Haltung: Technik ist nur dann gut, wenn sie Vertrauen schafft. Wer mit dem Team spricht, spürt schnell, dass es ihnen nicht um Produkte geht, sondern um Lösungen, die tragen.



Ein Nachmittag, der dir etwas bringt



Die Sauerland Vision 2025 ist keine Messe und kein steifer Kongress. Sie ist ein Nachmittag voller Begegnungen, Impulse und Netzwerken. So, wie wir es hier im Sauerland mögen: ehrlich, bodenständig und auf Augenhöhe. Zwischen Kaffee, einem freundlichen Wie geht’s? und neuen Ideen entstehen genau die Gespräche, die man lange im Kopf behält.

Quelle: Open Place Networks





Montag 3. November 2025

Einlass: 15:00 Uhr

Programm:

15:00 – 19:30 Uhr

Oversum, Winterberg

Eintritt: 12 Euro



Alle Infos und Anmeldung: www.openplacenetworks.com/sauerlandvision



Exklusiv für WOLL-Leser



Weil Heimat auch heißt, Vorteile miteinander zu teilen, gibt es für die Leserinnen und Leser des WOLL-Magazins einen besonderen Bonus. Mit dem Code WOLL50 erhältst du 50 Prozent Rabatt auf dein Ticket.



Dieser Nachmittag ist für alle gedacht, die ihre Betriebe mit Herz führen, Verantwortung tragen und nach vorne schauen wollen, ohne sich dabei zu verbiegen. Die Sauerland Vision 2025 zeigt, wie Zukunft bei uns aussehen kann: menschlich, regional und mit einem klaren Mehrwert für dich und deine Gäste. Vielleicht ist es genau dieser Nachmittag, an dem ein Gedanke entsteht, der deinen Betrieb ein Stück leichter macht und dir das gute Gefühl gibt, dass Zukunft im Sauerland nicht nur möglich, sondern bereits unterwegs ist.