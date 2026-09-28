Sauerland-Tourismus und Veltins verlängern Partnerschaft

Langjährige Zusammenarbeit für die Region wird fortgeführt

Der Sauerland-Tourismus und die Brauerei C. & A. Veltins setzen ihre langjährige Marketingkooperation fort. Bei einem gemeinsamen Termin an der Hohen Bracht in Lennestadt unterzeichneten beide Partner die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit und bekräftigten damit ihren gemeinsamen Willen, das Sauerland auch künftig als attraktive Freizeit-, Genuss- und Lebensregion weiter zu stärken.

Der Ort der Unterzeichnung war dabei bewusst gewählt: Die Hohe Bracht ist ein traditionsreiches Ausflugsziel im Kreis Olpe, beliebter Treffpunkt für Einheimische wie Urlaubsgäste und zugleich ein Veltins-Betrieb. Damit steht sie beispielhaft für das, was die Kooperation ausmacht: regionale Verbundenheit, herzliche Gastlichkeit sowie Qualität und die gemeinsame Sichtbarkeit des Sauerlandes.

Die Privatbrauerei aus Grevenstein unterstützt den Sauerland-Tourismus im Rahmen der Marketingkooperation somit weiterhin bei der Weiterentwicklung und Vermarktung der Region. Ziel der Zusammenarbeit ist es insbesondere, das Sauerland als Freizeit- und Tourismusregion weiter zu profilieren, die Sauerländer Gastlichkeit erlebbar zu machen und touristische Leistungsträger in der Region zu unterstützen.

„Veltins und das Sauerland sind starke Partner. Gemeinsam stehen wir für regionale Identität, Qualität und das Sauerländer Lebensgefühl“, betont Philipp Scharfenbaum, 1. Vorsitzender des Sauerland-Tourismus. „Mit der Verlängerung der Kooperation setzen wir ein klares Zeichen: wir werden die Sichtbarkeit des Sauerlandes nochmals erhöhen, neue Impulse für die Entwicklung geben und dadurch unsere Heimat stärken.“

Auch Veltins sieht in der Fortsetzung der Zusammenarbeit ein wichtiges Signal für die Region. „Das Sauerland ist unsere Heimat und genau diese Heimat möchten wir gemeinsam mit dem Sauerland-Tourismus weiter nach vorne bringen“, erklärt Stefan Wiesmann, Marketingdirektor der Brauerei C. & A. Veltins. „Tourismus, Naturerlebnis und Gastfreundschaft gehören hier eng zusammen. Die Hohe Bracht mit ihrer besonderen Lage ist dafür ein perfektes Beispiel.“

Die Partnerschaft zwischen Sauerland-Tourismus und Veltins ist seit vielen Jahren von Vertrauen geprägt. Beide Partner stehen für eine starke regionale Verankerung und teilen den Anspruch, Qualität sichtbar zu machen und das Sauerland nachhaltig zu positionieren. Mit der nun verlängerten Vereinbarung wird diese erfolgreiche Kooperation fortgeführt.

Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Marketingmaßnahmen, die das Sauerland als vielseitige Destination präsentieren. Die Bandbreite reicht dabei von Aktiv- und Naturerlebnissen über das breite Angebote an Ausflugszielen bis hin zu Genussmomenten. Damit leistet die Kooperation zugleich einen Beitrag zur Stärkung der touristischen Betriebe, der Gastronomie und der gesamten Region.