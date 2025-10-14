Sauerland-Tourismus startet eigenen WhatsApp-Kanal

Freizeit- und Veranstaltungstipps jetzt direkt aufs Smartphone

Ab sofort bietet der Sauerland-Tourismus allen Interessierten einen neuen Service: Über einen eigenen WhatsApp-Kanal erhalten Nutzerinnen und Nutzer wöchentlich aktuelle Tipps für Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten – schnell, zuverlässig und direkt in ihrem persönlichen Nachrichten-Feed.

„Mit unserem WhatsApp-Kanal möchten wir die Informationen zu den Menschen in der Region bringen“, sagt Philipp Scharfenbaum, Vorsitzender des Sauerland-Tourismus. „Wir wollen inspirieren – so, wie es gute Freunde oder die Familie tun würde.“

Der Service ist einfach, aber wirkungsvoll: Zwei Mal pro Woche gibt es frische Inhalte, perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Montags geht es los mit drei Veranstaltungstipps für die laufende Woche – von spannenden Konzerten über lebendige Märkte bis hin zu besonderen Kulturmomenten. Donnerstags folgt dann die passende Portion Wochenend-Inspiration: eine abwechslungsreiche Wanderung, eine lohnenswerte Radtour und ein Ausflugstipp, der Lust macht, Neues in der Region zu entdecken.

Die Veröffentlichungszeiten sind dabei bewusst gewählt. Zu Wochenbeginn planen viele Menschen bereits ihre Aktivitäten für die nächsten Tage, am Donnerstag hingegen wird noch einmal spontan geschaut, wie das Wochenende aussehen soll und die Witterungsbedingungen sind besser absehbar. So landen die Empfehlungen genau dann im Nachrichten-Feed, wenn sie gebraucht werden. „Gerade in einer Welt, in der Informationen immer schneller an uns vorbeirauschen, bietet WhatsApp die Möglichkeit, Nähe und Vertrauen aufzubauen“, ergänzt Pressesprecher Rouven Soyka. „Wir möchten zeigen, dass man sich auf uns verlassen kann – unkompliziert, persönlich und mit echtem Mehrwert.“

Alle Posts sind übersichtlich gestaltet, leicht verständlich und mit Links zu weiterführenden Infos versehen. Wer möchte, kann die Tipps mit einem Klick an Freunde oder Familie weiterleiten – und so gemeinsam Pläne schmieden. Der neue WhatsApp-Kanal macht das Entdecken des Sauerlands noch einfacher, direkter und persönlicher.