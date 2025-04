Sauerland-Tourismus: Onlinekampagne „Burgen, Schlösser, Klöster“

Das Sauerland-Tourismus-Team startet gemeinsam mit den touristischen Partnern in den Kommunen am 5. Mai eine Onlinekampagne unter dem Motto „Burgen, Schlösser, Klöster“. Bis zum 27. Juni werden dann auf den Social-Media-Kanälen spannende Touren, Geheimtipps und Ausflugsideen rund um die historischen Bauwerke der Re-gion vorgestellt. Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt des Sauerlandes stärker in den Fokus zu rücken und Gäste wie Einheimische zu inspirieren.

Das Sauerland ist nicht nur für seine abwechslungsreiche Natur bekannt, sondern auch für eine Vielzahl beeindruckender Bauwerke: Burgen, Schlösser und Klöster, die die bewegte Geschichte der Region erzählen. Viele dieser Anlagen sind liebevoll restauriert und laden heute zu Führungen, Ausstellungen oder Veranstaltungen ein. Auch gastronomische Angebote in historischem Ambiente machen einen Ausflug zu den alten Mauern zu einem besonderen Erlebnis.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Empfehlungen für Tagesausflüge, kulturhistorische Entdeckungstouren sowie familienfreundliche Aktivitäten. Die Beiträge auf dem Instagram-Kanal www.instagram.com/deinsauerland stellen sowohl bekannte Sehenswürdigkeiten als auch weniger bekannte Geheimtipps vor – ideal für spontane Wochenendausflüge oder Kurzurlaube im Mai und Juni.

Rouven Soyka, Pressesprecher beim Sauerland-Tourismus, betont: „Mit der Kampagne möchten wir die kulturellen Highlights des Sauerlandes sichtbarer machen. Unsere Burgen, Schlösser und Klöster sind lohnende Ausflugsziele und bieten vielfältige Erlebnisse – von historischen Führungen bis zu Veranstaltungen in einzigartigem Ambiente.“

Ergänzend zur Social-Media-Kampagne wurde eine Landingpage auf der Homepage des Tourismusverbands eingerichtet. Sie bietet eine umfassende Übersicht aller Burgen, Schlösser und Klöster in der Region sowie weiterführende Informationen rund um die Sehenswürdigkeit.