Sauerland-Tourismus mit neuer Internetseite

Macht auch auf dem großen Touchtisch eine gute Figur – die Internetseite des Sauerland-Tourismus im neuen Design

Dreh- und Angelpunkt des touristischen Geschehens und eine wichtige, digitale Anlaufstelle für über eine Million Tagesausflügler und Urlauber des Sauerlandes auf der Suche nach Inspiration und Information, ist die Internetseite. Nach einer Neugestaltung erstrahlt die Internetseite des Sauerland-Tourismus im neuen Design.

„Mit dem neu gestalteten Layout und neuem Aufbau der Website wollen wir unserem Slogan „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ noch stärker gerecht werden und die vielfältigen Möglichkeiten für abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten zielgruppenspezifisch in Szene setzen“, erläutert Nadja Reh vom Sauerland-Tourismus, verantwortlich für den Relaunch. So versetzt bereits auf der Startseite ein spektakuläres Drohnenvideo der weiten Sauerländer Landschaft die Besucher ins Staunen. Von hier sind es, dank einer komplett überarbeiteten Seitenstruktur, nur wenige Klicks zu den gewünschten Infos. Ob Wandern, Mountainbiken, Tagesausflug oder Auszeit – alle Facetten, die das Sauerland zu bieten hat sind hier in wenigen Sekunden auffindbar und machen durch die großformatigen und an den Zielgruppen orientierten Fotomotiven Lust, sich sofort ins Abenteuer zu stürzen.

„Das Sauerland hat ein so großes Portfolio an Angeboten wie keine andere Region in NRW und genau das wollen wir mit dem neuen Design unserer Internetseite auch herausstellen“, betont Dr. Jürgen Fischbach, Geschäftsführer beim Sauerland-Tourismus. Dazu tragen auch die animierenden Texte bei. Denn die sind ebenfalls individuell auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten und kommen mal aktiv und mitreißend, mal entspannt und ruhig daher. „Die Seitenbesucher sollen sich sofort abgeholt fühlen und das authentische Sauerland-Gefühl vermittelt bekommen“, ergänzt Reh weiter. Wer sich selbst davon überzeugen möchte oder vielleicht ja noch nach dem passenden Ausflugstipp fürs Wochenende sucht, sollte deshalb unbedingt unter www.sauerland.com vorbeischauen.