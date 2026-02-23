Sauerland-Tourismus blickt auf erfolgreiches Jahr 2025

Von Januar bis Dezember 2025 wurden im Sauerland insgesamt 2,62 Millionen Gästeankünfte (+ 3,3 %) mit 7,84 Millionen Gästeübernachtungen (+ 2,3 %) gezählt. Damit konnte das Vorjahresniveau nicht nur erreicht, sondern sogar leicht übertroffen werden. Die zugrunde liegenden Zahlen beziehen sich dabei auf die gesamte touristische Region inklusive der in Hessen liegenden Kommunen Diemelsee und Willingen. Besonders die hohe Nachfrage im April sowie Juni und zuletzt im Dezember sorgten für ein gelungenes Jahresergebnis für den Tourismus in „Deutschlands inspirierender Outdoorregion“.

Der überwiegende Teil der Reisen ins Sauerland entfiel auch 2025 auf Besucher aus Deutschland, allen voran aus den nahegelegenen Ballungsgebieten Rheinland und Ruhrgebiet. Insgesamt wurden 2,23 Millionen Ankünfte und 6,59 Millionen Übernachtungen durch inländische Gäste registriert. „Die kurze Anreise macht das Sauerland zu einem besonders attraktiven Ziel für spontane Kurzurlaube und regelmäßige Freizeitaufenthalte“, erläutert Rouven Soyka, Pressesprecher beim Sauer-land-Tourismus. So bleibt das Sauerland vor allem für Urlaube mit zwei bis drei Übernachtungen, Familienreisen und aktive Naturerlebnisse eine der führenden Destinationen im Inland.

Gleichzeitig zeigt sich auch der internationale Tourismus weiter auf Erholungskurs. Aus dem Ausland reisten 2025 insgesamt 386.673 Gäste ins Sauerland und sorgten für 1,25 Millionen Übernachtungen. Hierzu trägt allen voran die weiterhin hohe Nachfrage aus den Nachbarländern Niederlande und Belgien bei, die für das Sauerland die wichtigsten ausländischen Zielgruppen darstellen.

„Die Entwicklung im Jahr 2025 ist ein positives Signal für die gesamte Tourismusbranche in der Region“, erklärt Max Hoffmeister, stv. Geschäftsführer beim Sauerland-Tourismus. „Das Sauerland überzeugt durch seine Vielfalt, hohe Qualität und die starke Zusammenarbeit mit den touristischen Partnern vor Ort. Das macht uns als Ganzjahresdestination weiterhin äußerst attraktiv.“ Mit Blick auf 2026 will der Sauerland-Tourismus die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen – unter anderem durch nachhaltige Angebotsentwicklung, Qualitätssteigerung sowie gezielte Marketingmaßnahmen im In- und Ausland.