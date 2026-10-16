Sauerland Ski Team startet in die Saison

Heimische Skisportler gehen motiviert in die Wettkampfvorbereitung

Traditionell bildete das sogenannte Astenrollen den Auftakt. Dabei machten sich die Athletinnen und Athleten auf Skirollern vom Biggesee über den SauerlandRadring auf den Weg hinauf zum Kahlen Asten und setzten damit den sportlichen Startschuss für die kommenden Monate.

Für das Team ist es inzwischen die neunte Saison, zugleich die fünfte als Pro-Team unter dem Namen Bruse Sauerland Ski Team, für das man mit der Cryotherm GmbH einen weiteren Unterstützer aus der Region gewinnen konnte. Was mit einer starken regionalen Idee begann, hat sich längst zu einem internationalen Projekt entwickelt: Mittlerweile gehören mehr als 40 Skimarathon-Langläufer sowie etliche Unterstützer zum Sauerland Ski Team. Sie kommen nicht nur aus dem Sauerland, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet und sogar aus Schweden und Finnland.

„Das Astenrollen ist für uns mehr als nur eine Trainingseinheit. Es ist ein gemeinsames Signal: Jetzt beginnt die heiße Phase der Vorbereitung“, sagt Lennert Versen vom Sauerland Ski Team. „Wir freuen uns auf eine lange und intensive Saison, in der wir das Sauerland wieder auf vielen internationalen Strecken vertreten dürfen. Dass unser Team weiterwächst und Athletinnen und Athleten aus mehreren Ländern zusammenbringt, zeigt, welche Strahlkraft sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat.“

Die Wettkampfsaison startet für die heimischen Athletinnen und Athleten im Dezember beim Rennen in Bad Gastein in Österreich. Anschließend stehen zahlreiche Skimarathon- und Langlaufrennen wie die Ski Classics Pro-Tour, Euroloppet-Serie bis hin zur Masters-WM auf dem Programm, bevor die Saison im Frühjahr mit dem Abschluss in Norwegen endet. Mit ihren auffallend grünen Trikots ist das Sauerland Ski Team dabei längst zu einem sichtbaren Botschafter der Region geworden.

Auch der Sauerland-Tourismus begleitet die Entwicklung des Teams mit großem Interesse. „Das Sauerland Ski Team ist ein hervorragender Multiplikator für das Sauerland als Wintersportregion“, betont Rouven Soyka vom Sauerland-Tourismus. „Die Athletinnen und Athleten tragen den Namen und die Farben der Region weit über das Sauerland hinaus und zeigen zugleich, wie viel sportliche Leidenschaft und Wintersportkompetenz hier zuhause sind.“

Mit dem traditionellen Astenrollen ist der Auftakt gemacht. In den kommenden Wochen stehen für das Sauerland Ski Team weitere Trainingseinheiten und die finale Vorbereitung auf dem Programm, bevor die neue Wettkampfsaison starten kann.