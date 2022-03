Sauerland-Show in Baden-Württemberg

Jon Knolle vom Radsportteam SARIS ROUVY Sauerland hat den bärenstarken Auftritt der gesamten Mannschaft gekrönt und den Auftakt der Radbundesliga in Bruchsal für sich entschieden. Der Youngster gewann das schwere Rennen deutlich vor Jan Hugger und Joshua Huppertz (beide Team Lotto Kern Haus). Mit Johannes Adamietz (4.), Abram Stockman (5.), Michiel Stockman (8.) und Julian Borresch (12.) landeten gleich vier weitere Sauerländer in den Top 15. Lennart Voege und Routinier Per Christian Münstermann erkämpften sich auf der schweren Runde mit den Plätzen 27 und 28 ebenfalls Top-Resultate. Damit ging die Team Wertung deutlich ins Sauerland. Die Bergwertung und das Sprintklassement gewann dazu der Belgier und „Wahlsauerländer“ Abram Stockman.

Sauerland-Show in Baden-Würtemberg.

Team-, Einzel-, Berg- und Sprintwertung gewonnen

Im ersten Lauf zur diesjährigen Radbundesliga musste die Rad-Elite knapp 150 Kilometer zurücklegen. Bereits nach circa 15 Kilometern griff Abram Stockman aus dem Feld an. Er erkämpfte sich zusammen mit Jan Kuhn von Lotto Kern Haus einen zwischenzeitlichen Vorsprung von vier Minuten. Erst zur Rennhälfte versuchte der Rest des Fahrerfelds die Lücke wieder zu schliessen. Vor allem das Team P&S Benotti drückte auf das Tempo. Die Mannschaft aus Thüringen verkleinerte die Lücke auf zwei Minuten, doch dann stagnierte der Abstand. Erst als nach knapp 100 Kilometern die Kräfte von Stockmans Fluchtgefährten Kuhn nach und nach schwanden, kam von hinten wieder Schwung ins Feld. Rund acht Kilometer vor dem Ziel wurde dann Abram Stockman von einer Gruppe um die Lotto Fahrer Joshua Huppertz und Jan Hugger gestellt. Komplettiert wurde die Spitzengruppe vom Sauerländer Duo Jon Knolle und Johannes Adamietz. Im Finale folgte dann ein offener Schlagabtausch zwischen „Lotto Kern Haus“ und den Sauerländern. Vor den letzten bergaufführenden Metern sprintete mit hoher Geschwindigkeit Jon Knolle an allen vorbei. Der 22-jährige rettete sich mit Vorsprung ins Ziel. „Der ganze Tag ist perfekt gelaufen. Mit dem Angriff von Abram Stockman hatten wir alle anderen früh unter Druck gesetzt und mussten ab dann immer nur noch reagieren.“ Während sich die anderen Teams in der Verfolgung aufrieben, konnten Knolle und Co ihre gesparte Kraft am Ende voll einsetzen. „Unterm Strich haben wir auch von unserem bisherigen Rennprogramm profitiert“, zeigte sich der sportliche Leiter Wolfgang Oschwald begeistert.

Internationales Rennprogramm zahlt sich aus- nächster Halt Limburg Classics und Türkei Rundfahrt

Mit der Tour of Antalya, Tour of Ruanda, Istrien Spring Trophy, Olympias Ronde in Holland und mehreren „Eintagesrennen“ in Holland und Belgien absolvierte das Team aus dem Sauerland bisher schon ein sehr umfangreiches Rennprogramm: „Wir hatten schon etwas Sorge, dass wir überzogen hätten. Vor allem die stressige Olympias Ronde in Holland am vorletzten Wochenende hatte die Jungs auch mental ans Limit gebracht. Dazu war ein Teil des Teams in der Vorwoche noch zum Team Camp in Gerona dabei. Jetzt heißt es erstmal kurz durch- schnaufen, bevor es am 2. April zur Limburg Classic nach Holland und vom 10.4.-17.4. zur Türkei Rundfahrt geht“, so Team Manager Heiko Volkert aus Eslohe. In Limburg werden vor allem die jüngeren Fahrer zum Zug kommen.