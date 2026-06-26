Sauerland Rundfahrt schlägt neues Kapitel auf

Erstmals internationales Viertage-Etappenrennen mit Jedermann-Premiere

„Mit der Aufnahme in den internationalen Rennkalender der UCI erreichen wir einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung unserer Veranstaltung“, erklärt das Organisationsteam der Sauerland Rundfahrt, bestehend aus einer Veranstaltergemeinschaft aus SVL Sports GmbH sowie den Städten Winterberg und Arnsberg. „Wir freuen uns darauf, internationale Teams und Fahrer im Sauerland begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit den Zuschauern ein Radsportfest der besonderen Art zu feiern.“

Quelle: Stadt Arnsberg

Die Einstufung als UCI-Rennen hebt die Sauerland Rundfahrt auf eine neue sportliche Ebene. Über vier Renntage hinweg messen sich nationale und internationale Teams auf anspruchsvollen Etappen durch die abwechslungsreiche Landschaft des Sauerlands. Anspruchsvolle Anstiege, schnelle Abfahrten und spektakuläre Streckenabschnitte versprechen packende Wettkämpfe und hochklassigen Radsport.

Ein besonderes Highlight erwartet die Veranstaltung mit der Premiere des ersten Jedermann-Rennens in der Geschichte der Sauerland Rundfahrt. Erstmals haben Hobbyfahrerinnen und Hobbyfahrer die Möglichkeit, selbst Rennluft zu schnuppern und auf ausgewählten Abschnitten der Originalstrecke die einzigartige Atmosphäre eines professionellen Radrennens zu erleben. Das neue Format verbindet Breitensport und Leistungssport auf besondere Weise und lädt Menschen aller Leistungsstufen dazu ein, Teil des Events zu werden.

Die Verbindung aus internationalem Spitzensport und aktiver Teilhabe macht die Sauerland Rundfahrt zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für die gesamte Region. Zahlreiche Zuschauer entlang der Strecke, die beeindruckende Naturkulisse des Sauerlands und die besondere Nähe zwischen Athleten und Publikum sorgen Jahr für Jahr für eine unverwechselbare Stimmung – und werden 2026 mehr denn je zum Markenzeichen der Veranstaltung.

Quelle: Stadt Arnsberg

Neben spannenden Rennentscheidungen dürfen sich Besucherinnen und Besucher auch auf ein attraktives Rahmenprogramm, professionelle Veranstaltungsorganisation und vier Tage voller Sport, Emotionen und Gemeinschaft freuen. Mit ihrer internationalen Ausrichtung und der Öffnung für den Breitensport festigt die Sauerland Rundfahrt ihre Rolle als bedeutendes Sportereignis in der Region und entwickelt sich gleichzeitig zu einem wichtigen Treffpunkt der internationalen Radsportszene.

Weitere Informationen zu den einzelnen Etappen, dem Streckenverlauf, den Anmeldemöglichkeiten sowie den Startzeiten werden Mitte Juli im Rahmen einer eigenen Pressekonferenz in Brilon bekannt gegeben.