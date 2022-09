Sauerland Radsportteam SARIS ROUVY fährt auf Sieg

Als führendes Team und mit dem besten Fahrer in der Einzelwertung geht an diesem Samstag das SARIS ROUVY Sauerland Team ins Bundesligafinale in Wenholthausen. Beim Heimspiel im Sauerland gehören die heimischen Rennfahrer zu den „Gejagten“. Speziell der Führende Jon Knolle benötigt starke Nerven. „Auf dem Papier scheint die Sache sicher zu sein. Mit Jon Knolle, Abram und Michiel Stockmann sowie Johannes Adamietz haben wir gleich vier Fahrer in den Top 5. Trotzdem kann uns der Zweite Jan Hugger vom Team Lotto Kern Haus gefährlich werden. Es wird ein taktisches Rennen geben, solang das die schwere Strecke zulässt“, prognostiziert der Sportliche Leiter des Teams Wolfgang Oschwald.

Während die Fahrerwertung sehr spannend wird, ist die Mannschaftswertung kaum noch zu verlieren. Hier kann nur ein totaler Ausfall der Mannschaft den Sieg verhindern. Beim SAUERLÄNDER Bergpreis Wenholthausen wird fast traditionell der Deutsche Meistertitel bei der Elite und der U23 Klasse im Bergfahren vergeben. Zu den Top Favoriten zählt hier der „Wahlsauerländer“ Johannes Adamietz. Ein Geheimtipp aus heimischer Sicht ist der Nordenauer Lennart Voege. Der junge Sauerländer und eigentliche Mountainbiker zeigte sein Talent zuletzt beim Bundesliga Rennen in Sebnitz und am vergangenen Mittwoch beim GP Wallonie in Belgien. Neben Jon Knolle, Johannes Adamietz und Lennart Voege schickt das SARIS ROUVY Sauerland Team noch Abram und Michiel Stockman, Julian Borresch und Max Briese an den Start. Zu den Favoriten gehören auch die Fahrer der Teams Rad-Net Rose, Lotto Kern Haus, P&S Benotti und Dauner Akkon.

Gleich drei Neheimer Junioren in der U19 am Start

In der Junioren-Klasse gehören die heimischen Fahrer nicht zu den Favoriten der Bundesliga Gesamtwertung. Obwohl Jonathan Rottmann den Ligalauf am 1. Mai in Offenbach gewinnen konnte und auch Kenai Sterenborg schon starke Leistungen zeigte, fehlen für das Gesamtklassement einfach zu viele Punkte. Gerade Jonathan Rottmann hatte in den letzten Wochen Verletzungspech. Trotzdem hoffen beide auf ein gutes Rennen und eine Spitzenplatzierung beim Heimspiel. Gespannt sein darf man auf das Strassen-Debüt von Jesse Schulte. Der Victorianer bestreitet sonst Downhillrennen und ist auf der Strasse nur zu Trainingszwecken unterwegs. Zu den Favoriten gehören in der Juniorenklasse die Teams Rose Team NRW, dass WRSV-Holczer Radsport-Team, Brandenburg und Hessen.



300 Rennfahrer aus ganz Deutschland

Der SAUERLÄNDER Bergpreis von Wenholthausen startet am morgigen Samstag um 9:00 Uhr mit dem Junioren-Rennen. Die Youngster müssen acht Runden und somit 97,6 km zurücklegen. Startschuss für die Männer fällt um 14:00 Uhr. Hier liegen zehn Runden und 122 Kilometer vor den Bundesligafahrern. Über 300 Rennfahrer aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg gehen an den Start.



Foto: Start und Ziel in Wenholthausen im Jahr 2020 – Fotografin Claudia Hauff