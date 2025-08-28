Sauerland präsentiert sich auf der OutdoorWelt Köln

Tourismusverband auch bei der zweiten Auflage des Outdoor-Events am Rhein dabei

Der Sauerland-Tourismus nutzt auch in diesem Jahr die OutdoorWelt Köln, um die Viel-falt der Region direkt vor Ort erlebbar zu machen. Mit einem eigenen Stand beim großen Outdoor-Event im Rahmen des Lindenthaler Sommerfests am kommenden Wochenende, 30. und 31. August, zeigt die Destination, warum das Sauerland zu den attraktivsten Ur-laubsregionen Deutschlands zählt.

Nach dem überwältigenden Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr verwandelt sich die Düre-ner Straße in Köln-Lindenthal auch diesmal wieder in ein Paradies für Wanderfans, Radfreunde und Outdoorbegeisterte auf der Suche nach Tagesausflügen und Urlauben. Erwartet werden über 150.000 Besucher, die im Rahmen des Lindenthaler Sommerfests Inspiration, Information und Mitmachaktionen erleben können – und das alles bei freiem Eintritt.

„Wir freuen uns sehr, die Besucherinnen und Besucher in Köln für das Sauerland zu begeistern. Mit unserer breiten Auswahl an Booklets und Broschüren zeigen wir, dass Naturerlebnisse bei uns generationsübergreifend funktionieren – ob als Tagesausflug, Wochenendtrip oder längerer Urlaub,“ sagt Rouven Soyka, Pressesprecher des Sauerland-Tourismus. „Die OutdoorWelt ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, mit Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und Lust auf das Sauerland zu machen.“ Darüber hinaus dürfen sich die Besucher am Stand des heimischen Tourismusverbands über ein kniffliges Rätsel mit attraktiven Preisen freuen.

Die Vielfalt ist es, die „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ so beliebt macht. Ob Wandern durch dichte Wälder, Radausflüge auf bestens ausgebauten Wegen oder gemeinsame Famili-enerlebnisse: Das Sauerland präsentiert sich als Urlaubsregion mit unzähligen Möglichkeiten für aktive Auszeiten im Grünen. Eines der Highlights am Stand ist die neue Familienkarte: Sie bietet jede Menge Tipps und Informationen für unvergessliche Ausflüge – von kindgerechten Wander-wegen über Erlebnisstationen in der Natur bis hin zu Freizeitangeboten für alle Generationen. Damit zeigt sich das Sauerland einmal mehr als familienfreundliche Region, die Erholung und Abenteuer perfekt verbindet.