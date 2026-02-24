Schmallenberg, Februar 2026 – Mit seinem neuen Buch „SAUERLAND PAUERLAND – Hier fliiiegt die Kuh“ lädt der Autor Paul Hufnagel Leserinnen und Leser zu einer unterhaltsamen Reise durch die sauerländische Sprache, Lebensart und Mentalität ein. Die Publikation erscheint im WOLL-Verlag und vereint auf rund 190 Seiten über 600 Geschichten, Gedichte, Sprüche und Redewendungen sowie mehr als 190 Ortsspitznamen, die das regionale Selbstverständnis auf liebevoll-witzige Weise spiegeln.

In seinem neuen Werk verbindet Hufnagel geläufige und skurrile Ausdrucksformen der Region mit dem typischen Sauerländer „Pauern“ – einem Begriff, der weit über harte Arbeit hinausgeht und Haltung, Tatkraft und Lebensfreude beschreibt. Ob nostalgisch oder zeitlos, pointiert oder humorvoll: „Hier fliiiegt die Kuh“ ist mehr als eine Sammlung von Redewendungen – es ist ein kaleidoskopisches Porträt der sauerländischen Alltagskultur, das sowohl Einheimische als auch Heimatinteressierte begeistert.

Paul Hufnagel (Cobbenrode) ist als Autor regionaler Literatur kein Unbekannter. Mit seinem neuen Buch knüpft er an frühere Erfolge an, darunter bereits im WOLL-Verlag erschienene Sammlungen und Wort-Anthologien, und ergänzt sie um ein zeitgemäßes, humorvolles Sprach-Panorama.

„SAUERLAND PAUERLAND – Hier fliiiegt die Kuh“ ist erschienen im WOLL-Verlag (ISBN 978-3-912023-07-7, 190 Seiten, 15,90 €).

