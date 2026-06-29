Sauerland neu entdecken – WOLL-Sauerlandrundfahrten

Nicht jeder, der durchs Sauerland fährt, erlebt das Sauerland. Genau das möchten die neuen WOLL-Sauerlandrundfahrten ändern.

Es gibt Landschaften, die man sieht. Und es gibt Landschaften, die man versteht. Das Sauerland gehört zur zweiten Kategorie. Seine Schönheit erschließt sich oft erst auf den zweiten Blick – durch die Geschichten der Menschen, die Besonderheiten seiner Dörfer, seine Kultur, seine Natur und die vielen kleinen Entdeckungen am Wegesrand.

Mit den neuen WOLL-Sauerlandrundfahrten lädt WOLL gemeinsam mit dem Schmallenberger Sauerland dazu ein, die Heimat einmal anders kennenzulernen. Nicht als gewöhnliche Busreise, sondern als erlebnisreiche Entdeckungstour voller Überraschungen.

Das Sauerland mit allen Sinnen erleben

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit beeindruckenden Ausblicken, spannenden Geschichten, kleinen kulinarischen Genüssen und spannenden Überraschungen. Auf der Route liegen einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Region ebenso wie Orte, die selbst viele Sauerländer bislang kaum kennen. Jede Fahrt ist anders.

Von den Höhen rund um den Wilzenberg über den Kahlen Asten bis zu den imposanten Bruchhauser Steinen eröffnet sich immer wieder ein neuer Blick auf das Land der tausend Berge. Ebenso gehören Besuche an der Abtei Königsmünster, reizvolle Altstädte, gemütliche Cafés und ausgewählte Genussstationen zum Programm.

Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Vielmehr bleibt Zeit zum Schauen, Zuhören, Genießen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Geschichten statt Reiseführer

Was die WOLL-Sauerlandrundfahrten besonders macht, sind die Geschichten hinter den Orten. Warum wurde ausgerechnet hier Geschichte geschrieben? Welche Menschen haben das Sauerland geprägt? Welche Besonderheiten entdecken nur diejenigen, die genau hinschauen?

Begleitet werden die Fahrten von Menschen, die ihre Heimat kennen und lieben. So entsteht unterwegs immer wieder das, wofür WOLL seit vielen Jahren steht: authentische Begegnungen mit Land und Leuten.

Für Gäste und Einheimische

Die Rundfahrten richten sich nicht nur an Urlaubsgäste. Auch viele Einheimische werden überrascht sein, wie viele spannende Orte und Geschichten direkt vor ihrer Haustür liegen.

Wer glaubt, das Sauerland bereits zu kennen, wird unterwegs feststellen: Es gibt immer noch etwas Neues zu entdecken.

Premiere am Freitag

Die erste WOLL-Sauerlandrundfahrt startet am kommenden Freitag (3. Juli 2026) in Schmallenberg. An allen Freitagen in den Sommerferien, bis zum 12. September 2026, sind WOLL-Sauerlandrundfahrten geplant. Jedesmal ein wenig anders. Mal mehr Heimat, mal mehr Wirtschaft und Zukunft und mal ein bisschen mehr Genuss.

Informationen zu den einzelnen Touren sowie die Möglichkeit zur Buchung gibt es unter:

https://eu5.bookingkit.de/onPage/list?cw=ccf60333c2fff1070eca4bcfe51ab8b3&preview=1#!/e/de7a2aac2880dc75885105217bc152cc

WOLL wünscht allen Gästen schon heute eine erlebnisreiche Reise durch eine der schönsten Regionen Deutschlands – und freut sich auf viele gemeinsame Entdeckungen im Sauerland.