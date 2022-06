Sauerland-Lied und Hundesossen-Krimis

Vermutlich ist das kleine Dorf Hundesossen, am Rande der Stadt Schmallenberg, einer der bekanntesten Orte im Sauerland. Die Band ZOFF hat Hundesossen mit dem bekannten Sauerland-Lied „Mein Herz schlägt für das Sauerland“ in die Charts gebracht. Die Zeilen des Erfolgshits „Sauerland“ kennt jeder, der den Song gehört und/oder laut und kräftig mitgesungen hat:

Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland

Begrabt mich mal am Lennestrand

Wo die Misthaufen qualmen, da gibt’s keine Palmen (Sauerland)

In Finnentrop ist dunkel

In Küntrop noch viel mehr

In Hundesossen wird auf Touristen geschossen

Und trotzdem kommen jedes Jahr mehr

Natürlich wird in Hundesossen nicht auf Touristen geschossen. Ganz im Gegenteil. Sauerlandurlauber aus dem In- und Ausland suchen gerne den kleinen Ort mit großer Geschichte, am Rande eines Naturschutzgebietes auf.

725 Jahre Hundesossen

Hundesossen wurde am 13. Dezember 1297 erstmals urkundlich erwähnt. Bis zum 15. Jahrhundert war Hundesossen vermutlich ein Einzelhof. Frühe Anhaltspunkte über die Größe des Ortes ergeben sich aus einem Schatzungregister für das Jahr 1543. Demnach gab es in „Hirndeßoßenn“ vier Schatzungspflichtige; die Zahl dürfte mit den damals vorhandenen Höfen bzw. Häusern übereingestimmt haben. Ende des 16. Jahrhunderts bestand Hundesossen aus vier Bauernhöfen. Im 18. Jahrhundert erhielt der Ort eine Dorfglocke (1730). Sechzig Jahre später wurde der Hundesosser Stahlhammer (1790) gebaut. Hundesossen gehörte bereits 1817 mit seinen 95 Einwohnern zur Gemeinde Lenne. 1904 errichteten die Einwohner eine kleine Kapelle im Ort. Im Rahmen der kommunalen Neugliederung, die am 1. Januar 1975 in Kraft trat, wurde Hundesossen der neuen Stadt Schmallenberg zugeordnet. (siehe auch Wikipedia) Am Ortsrand steht der sagenumwobene Goldstein. Im Ort selbst steht der 1997 errichtete Glockenturm mit der restaurierten Dorfglocke. Beides wurden in Eigenregie durch die Dorfbewohner erstellt. An diesem Samstag, 2. Juli feiern die Bewohnerinnen und Bewohner und zahlreiche Gäste das 725jährige Dorfjubiläum.

Zum Dorffest in Hundesossen am Samstag, den 2. Juli 2022, sind alle nicht nur alle Lenner, Harbecker und Hundesosser herzlich eingeladen. Wer mitfeiern möchte ist zum Treffen um 13:00 Uhr am Greitemann Stein eingeladen. Von dort wandert die fröhliche Festgesellschaft ab 14:00 Uhr nach Hundesossen und findet sich ab 15.00 Uhr auf dem Stilper Hof am Festzelt ein. Dort erwartet die Gäste Kaffee und Kuchen, Getränke, Grillspezialitäten, eine Hüpfburg, Kinderschminken und was es sonst noch alles so gibt. Wie auf Dorffesten üblich: Ende offen.

Hundesossen Krimis

Pünktlich zum Dorfjubiläum sind alle bisher erschienen Hundesossen-Krimis von Bruno Schmidt als 4er Set erhältlich. Der WOLL-Verlag hat die vier Bände mit den neugierig machenden Titeln „Der Rabe des Köhlers„, „Der Tote im Backhaus„, „Jagdfieber“ und „Kroatisches Doppelspiel“ herausgegeben. Auf dem Dorffest in Hundesossen sind die Einzelbände und auch das 4-er Set erhältlich.

Die vier Hundesossen-Krimis bekommen Sie auch in den Sauerländer Buchhandlungen und auch direkt beim WOLL-Verlag zum Preis von 49,90 Euro – ISBN: 978-3-948496-48-7 – info@woll-verlag.de oder 0 29 71 – 87 0 87.