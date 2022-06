SAUERLAND – KINDERLAND – SOMMERLAND

Diese Geschichte über ein ganz besonderes Urlaubshotel für Familien mit Kindern im Sauerland beginnt am 16. April 2021. Das Ende des Hotel-Lockdowns in der Corona-Pandemie war noch nicht in Sicht. Ungeachtet dessen eröffnete das Familienhotel Ebbinghof seine Türen. Allerdings nur für Gäste mit geschäftlichem Reisezweck; denn private Reisen waren zu dem Zeitpunkt nur auf Mallorca und weit entfernten Urlaubsinseln gestattet. Es kam, wie es manche in der unwirklichen und aufgewühlten Corona-Zeit erwarteten. Ein ungewöhnliches großes Polizeigebot mit drei Mannschaftswagen, sechs Mitarbeitern des Ordnungsamtes sowie fünf Streifenwagen der Kreispolizei, die die umliegenden Zugangsstraßen zum Dorf dicht machten, erweckten den Eindruck einer dramatischen Rettungs- oder Sicherungsaktion. Und was war das vermeintliche Ziel dieser koordinierten Aktion? „Wie uns die Behörden später mitteilten, ging es um die Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung. Dass unser Hotel nach sieben Monaten Zwangsschließung wieder Gäste empfangen wollte und seinen Mitarbeitern und Lieferanten eine sinnvolle Aufgabe anbot, gehörte wohl nicht dazu“. Hotelinhaberin Daniela Tigges, mehrfache Unternehmerin des Jahres und zu dem Zeitpunkt Vizepräsidentin der IHK Arnsberg, begründet die Aktion mit rechtlichem Hintergrund. „Nach EU-Recht, welches über dem Bundes-Recht steht, war der Lockdown gesetzeswidrig“. Anwesende, einheimische Anwälte machten die Polizisten und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf diesen rechtlichen Widerspruch aufmerksam. Alle Gäste gehörten zur Gruppe der Geschäftsreisenden. Eine drohende Stürmung und Räumung des Hotels wurden so vermieden. Inzwischen kam es in der rechtlichen Angelegenheit zu einem Freispruch für die Hotelinhaberin und zur Einstellung des Verfahrens. Die Nachwirkungen in der öffentlichen Wahrnehmung und Meinung jedoch sind noch nicht verhallt. Daniela Tigges augenzwinkernd: „Ist der Ruf erst ruiniert…“!

Entspannung, Geborgenheit und Glücklichsein

Inzwischen reisen wieder überwiegend urlaubsreife Familien mit Kindern in dem 4-Sterne-Hotel an. Die Familien wohnen in kindgerechten, liebevoll eingerichteten Appartements mit einer Einrichtung, die aus heimischen Hölzern getischlert wurde und Geborgenheit verspricht. Ein Geheimtipp sind die neuen Appartements mit extra breitem Familienbett. Hier lässt sich auch zu dritt oder zu viert noch gemütlich nächtigen. Die Urlauber erwartet eine Rundum-Verpflegung. „All-Inclusive Premium“ lautet die Bezeichung im Hotel-Angebot, mit der Option: auch zuckerfrei, vegan und allergikerfreundlich. Ein neues, lichtdurchflutetes Hallenbad, gemütliche Saunen, entspannende Schwebeliegen, ein wunderbares Yoga-Atelier, eine Fitnessgalerie mit Aussicht ins Grüne, schnelles Glasfaser-Wlan und vieles mehr ergänzen das Urlaubsvergnügen.

Sehr begehrt: Die extra breiten Familienbetten aus Eichenholz mit Matratzen vom Familienbetrieb Betten Hennecke aus Fleckenberg

In der täglichen Kinder- und Babybetreuung werden die kleinen Gäste in wunderschönen Räumlichkeiten bestens umsorgt, während die Eltern entspannt ein Buch lesen, Wellnessangebote oder eine Energiebehandlung nutzen, Spazierengehen oder Shoppengehen sind ebenso möglich, wie von Bauer Johannes die mystischen Geschichten zum Sauerland und der Wormbacher Kirche zu erfahren. Die hofeigenen Ponys warten auf die jungen Pferde- und Reiterfreunde, dank der angrenzenden Reithalle wetterunabhängig. Neue Attraktionen wie Kakaozeremonien, Vorträge, ein Heilbasar, Fußballcamp, Kräuterspaziergänge, Klangschalen- und Gong-Meditationen, Schwimmkurse und zuckerfreie, vegane Alternativen am Buffet bereichern das All-Inclusive-Angebot des Familienhotels. Auch Yoga-Retreats sind in Planung – schließlich praktiziert und unterrichtet die Gastgeberin diese auch selbst. „Wenn die Kinder glücklich sind, können die Eltern entspannen. Und wir schaffen hier einen Raum für besonders wirk- und heilsame Erholung“, sagt Daniela Tigges.

Kraftvolle Heilsteine und wohltuende Klänge empfangen die Gäste des ehemaligen Bauernhofes mit einer unterstützenden Schwingung. Das sauerländische Trinkwasser, das durch eine hochwertige Anlage von „truu“ aufbereitet wird, ist für viele Gäste das i-Tüpfelchen. Die familiäre Urlaubsatmosphäre wird durch die Exklusivität für Hausgäste gefördert. Die Inhaberin: „Die Begeisterung und Dankbarkeit unserer Gäste tut dem ganzen Team gut.“

Begeisterung, Freude und Dankbarkeit

Das Familienhotel Ebbinghof hat nach Aussage von Daniela Tigges auch keine Probleme, Mitarbeiter zu finden. „Wir erhalten mehrmals in der Woche Initiativbewerbungen aus der ganzen Umgebung.“ Auch wenn nicht Jede oder Jeder sofort zum Hotel und zur ausgeschriebenen Stelle passt, freut sich die Hotelbetriebswirtin über die positive Resonanz. „Die Männer und Frauen arbeiten sehr gerne hier in unserem Team und empfehlen gerne ihren Arbeitsort weiter. Darüber freue ich mich sehr.“

Immer da – die Ponys.

Daniela Tigges wird häufig gefragt, wie sie es findet, dass manche Menschen ihre Öffnungsaktion im vergangenen Jahr missbilligt und kritisiert haben. Als Antwort zitiert sie gerne Eleanor Roosevelt: „Tu, was du in deinem Herzen fühlst, um Recht zu haben – denn du wirst trotzdem kritisiert. Du wirst verdammt, wenn du das tust, und verdammt, wenn du es nicht tust.“ Daniela Tigges weiter: „Und schließlich sei es keine Garantie, dass etwas richtig und gut sei, nur weil es die Mehrheit tut. Die Solidarität derer, die mich unterstützt haben, war überwältigend. Und die wertvollen und intensiven Erfahrungen auf diesem Weg kann mir niemand mehr nehmen.“

Heilbasar und astrologische Beratung

Zu den Highlights im Hotelangebot gehören in den Sommerwochen: ein Fußballcamp mit Coach Roberto, „Traumsommer für Pferdefans“ mit Pflegepony, Bonuswochen: Wer sich länger erholt spart Geld und ein Heilbasar vom 12.-15. August mit Heilsteinen, Klangschalen, Kräuterkerzen, Räucherwerk, Trommeln, astrologischer Beratung und Channelings.

Zur nachhaltigen Entspannung bietet das Familienhotel Ebbinghof im gleichnamigen Dorf unter anderem Taiji und Yoga an.

Ein ganz besonders Angebot

hat sich das Hotel Ebbinghof-Team für die Sauerländerinnen und Sauerländer ausgedacht. Exklusiv für WOLL-Leserinnen und -Leser bietet das Familienhotel Ebbinghof einen „Heimaturlaub für Sauerlandfamilien“ mit WOLL-Bonus an: ein WOLL-Begrüßungsgeschenk und 10% Umweltbonus auf den Gesamtpreis, dank der kurzen Anreise und geringen Umweltbelastung. Um dieses „Sauerland-Angebot“ nutzen zu können, muss die entsprechende Seite des Berichtes aus dem WOLL-Magazin für Schmallenberg-Eslohe, Kreis Olpe oder Winterberg/Medebach/Hallenberg – Ausgabe Sommer herausgetrennt, ausgefüllt und bei der Buchung mitgeschickt werden. Ein Ersatz-WOLL-Magazin gibt es natürlich bei der Ankunft im Familienhotel Ebbinghof. Das Angebot gilt für Buchungen und Reservierungen aus dem Sauerland bis zum 31. August 2022.

