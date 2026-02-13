Sauerland ist Pauerland

Sauerland-Humor zwischen Pauern, Sprüchen und Lebensfreude

Im Sauerland wird nicht nur gearbeitet – hier wird gepauert. Und wenn richtig gepauert wird, dann… fliegt die Kuh. Genau dieses augenzwinkernde Lebensgefühl hat Autor Paul Hufnagel in seinem neuen Buch „Sauerland – Pauerland – Hier fliiiegt die Kuh“ eingefangen. Herausgekommen ist eine ebenso humorvolle wie liebevolle Sammlung sauerländischer Sprachkunst – zum Schmunzeln, Wiedererkennen und Weitererzählen.

Das Buch ist eine Hommage an die Sprache, Mentalität und Eigenarten des Sauerlands. Auf über 180 Seiten versammelt Hufnagel rund 600 Sprüche, Redewendungen, kleine Geschichten und Gedichte – ergänzt um mehr als 190 Ortsspitznamen, hinter denen sich jede Menge Regionalgeschichte und Identität verbergen. Wer wissen möchte, wer sich hinter Namen wie Drahtstrünke, Pannenklöppers oder Kolleraben verbirgt, wird hier ebenso fündig wie alle, die einfach Spaß an pointierter Alltagssprache haben.

Hier wird gepauert

Im Mittelpunkt steht das „Pauern“ – ein Wort, das im Buch zur Haltung wird. Es beschreibt nicht nur Arbeit, sondern auch Tatkraft, Lebensfreude und das typisch sauerländische „Anpacken“. Zwischen fliegenden Kühen, schlagfertigen Sprüchen und herrlich schrägen Vergleichen entsteht ein Panorama regionaler Sprachkultur, das gleichermaßen nostalgisch wie zeitlos wirkt.

Paul Hufnagel gelingt es, Alltagsweisheiten, Humor und Heimatgefühl miteinander zu verbinden. Viele Redewendungen kommen vertraut daher – man hat sie irgendwo schon einmal gehört oder selbst benutzt. Andere überraschen mit kreativen Bildern und sprachlicher Verspieltheit. Das Buch lädt dazu ein, darin zu blättern, laut zu lachen und sich an der Eigenart des Sauerlands zu erfreuen.

„Sauerland – Pauerland – Hier fliiiegt die Kuh“ ist damit weit mehr als eine Sammlung von Sprüchen. Es ist ein Stück gelebte Regionalkultur – ideal für alle, die das Sauerland lieben, dort leben oder einfach Freude an sprachlichem Humor haben. Ein Buch zum Verschenken, Vorlesen und Immer-wieder-Zur-Hand-Nehmen.