Sauerland Initiativ: Wirtschaft muss sich auf neue Sicherheitslage einstellen 

Mitgliederversammlung mit Dr. Peter Tauber in der Viega World in Attendorn

Die veränderte Sicherheitslage in Europa stellt auch die Wirtschaft vor neue Herausforderungen. Wie sich Unternehmen auf mögliche Krisen und Bedrohungslagen vorbereiten können, stand im Mittelpunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung von Sauerland Initiativ e.V. in der Viega World in Attendorn.

Als Gastredner sprach Dr. Peter Tauber, ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung, über den „Operationsplan Deutschland: Wie sich Deutschland und die Wirtschaft vorbereiten können auf das, was kommt.“ Tauber machte deutlich, dass Resilienz eine gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sei.

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass Krisen nicht mehr nur ein theoretisches Szenario sind. Unternehmen brauchen Strategien, um auch unter schwierigen Bedingungen handlungsfähig zu bleiben“, sagte Tauber.

Auch Tobias Metten, Vorstandsvorsitzender von Sauerland Initiativ, unterstrich die Bedeutung des Themas: „Unsere Unternehmen sind Teil der kritischen Infrastruktur unserer Gesellschaft. Deshalb müssen wir uns fragen, wie wir unsere Region und unsere Wirtschaft widerstandsfähiger machen können.“

Quelle: Sauerlandinitiativ Tobias Metten, Dr. Peter Tauber und Walter Viegener

Über Herausforderungen sprechen und Lösungen anstoßen

Im Anschluss an den Vortrag nutzten die Mitglieder die Gelegenheit zur Diskussion mit Peter Tauber. Bei der anschließenden Mitgliederversammlung informierte der Vorstand über die Arbeit und Aktivitäten von Sauerland Initiativ. Zum Auftakt hatte Walter Viegener, Gesellschafter der Viega Holding, die Gäste in der Viega World begrüßt. Eine Führung durch das Seminarcenter gab zudem Einblicke in den innovativen Standort.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung fanden zudem Vorstandswahlen statt. Dabei wurden der Vorsitzende Tobias Metten sowie seine beiden Stellvertreter Walter Mennekes und Tim Hofmeister in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Jürgen Hillebrand als Schatzmeister. Dem Vorstand gehören außerdem Dr. Thomas Triska und Sven Häseler als Schriftführer an.

„Gerade in Zeiten großer Veränderungen ist der persönliche Austausch wichtiger denn je“, so Tobias Metten. „Sauerland Initiativ bietet eine Plattform, um gemeinsam über die Herausforderungen von morgen zu sprechen und Lösungen anzustoßen.“

Den Abschluss bildete ein Get-together, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gespräche in entspannter Atmosphäre fortsetzten.

Quelle: Sauerlandinitiativ Vorstand Sauerlandinitiativ

Aktuelle Mitglieder des Vorstands Sauerland Initiativ e.V.:

Tobias Metten (Vorsitzender)

Walter Mennekes (stv. Vorsitzender)

Tim Hofmeister (stv. Vorsitzender)

Jürgen Hillebrand (Schatzmeister)

Dr. Thomas Triska

Sven Häseler (Schriftführer)

Historie der Vorstandsvorsitzenden:

Franz-Otto Falke 2000 bis 2004

Walter Mennekes 2004 bis 2010

Karin Schulze 2010 bis 2018

Tobias Metten 2018 bis heute

Über uns:

Die Unternehmervereinigung Sauerland Initiativ e.V. setzt sich seit 25 Jahren für das Sauerland als eine der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands, ein. Engagiert sind in der Initiative namhafte Unternehmen aus nahezu allen Branchen und Wirtschaftsbereichen im Sauerland sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und öffentlichem Leben. Die Mitgliedsunternehmen – vom Gastronomiebetrieb bis zum international engagierten Weltmarktführer – stehen für mehr als 120.000 Mitarbeiter und für ein Gesamt-Umsatzvolumen von rund 52 Milliarden Euro.