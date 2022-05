Sauerland im Frühling: 12 Tipps in der Region

Hier im Sauerland bieten wir unseren Besuchern eine ganze Reihe der unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten. Gerade nach dem langen Winter zieht es die Menschen wieder raus in die Natur. „Endlich wieder etwas anschauen!”, das ist hier die Devise.

Aber nun kommen wir erst mal zu unseren 12 Tipps in der Region, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte.

Tipp 1: Atta-Höhle in Attendorn

Ein tolles Ausflugsziel gemeinsam mit den Kindern wäre ein Besuch der Atta-Höhle. Diese Tropfsteinhöhle wird als schönste Höhle ihrer Art bezeichnet. Damit zählt sie zu den beliebtesten Ausflugszielen in Deutschland. Bisher konnte die Atta-Höhle mehr als vierzig Millionen Besucher begrüßen. Den Besucher erwarten hier ganz besonders farbenprächtige Stalagmiten und Stalaktiten.

Tipp 2: Die St. Georg Sprungschanze in Winterberg

Ein tolles Ausflugsziel im Sauerland ist auf jeden Fall die Sprungschanze in Winterberg. Hier wurden schon viele deutsche Meisterschaften ausgetragen. Der Sommer-Grand-Prix hat hier auch schon stattgefunden. Inzwischen wird die Schanze nicht mehr länger nur als Winterschanze, sondern als Ganzjahresschanze genutzt. Die Schanze ragt ca. 100 Meter in die Höhe.

Tipp 3: Burg Altena

Ein wirklich toller Tipp und ein geniales Ausflugsziel ist die Burg Altena. Die Burg thront, wie nicht anders zu erwarten, über der Stadt Altena, die an der Lenne gelegen ist. Mittlerweile reicht die Geschichte der Burg ca. 900 Jahre zurück. Errichtet wurde die wunderschöne Burg einst als Wehranlage. Inzwischen ist sie das kulturelle Zentrum im Sauerland. Hier findet immer am ersten Augustwochenende jedes Jahr ein großes Mittelalterfest statt. Ein Bereich der Burg wird als Restaurant genutzt.

Ein Highlight ist die großflächige Wandmalerei des Künstlers Joachim Böhmer im Festsaal. Sie orientiert sich an mittelalterlichen Vorlagen aus mehreren Epochen des Rittertums. In den Burghof gelangt man mit dem Erlebnisaufzug. Hier gibt es museumspädagogische Angebote, bei denen vor allem das Ausprobieren großgeschrieben wird.

Tipp 4: Panoramabrücke in Hemer

Wer gerne ein unvergessliches Panorama genießen möchte, der sollte in jedem Fall die freischwebende Brücke über dem Felsenmeer besuchen. Hier eröffnet sich dem Besucher ein Panorama, das er so schnell nicht wieder vergessen wird. Die Panoramabrücke befindet sich auf der Winterberger Kappe und sie besteht aus verschiedenen einzelnen Erlebnisbrücken.

Hier kann der Besucher eine Erkundungstour auf der Dschungel- oder Tellerbrücke machen oder man unternimmt einen kleinen Ausflug zum Netztunnel. Vor allem Kinder sind vom Netztunnel sehr begeistert. Von hier aus kann man auch gleich das Felsenmeer Hemer besuchen, das als nationales Biotop zählt und die Besucher regelrecht in seinen Bann zieht.

Tipp 5: Tauchen im Bergwerk

In Nuttlar gibt es eine ganz besondere Sehenswürdigkeit in einem stillgelegten Bergwerk. Dort ist es möglich, Tauchgänge im ehemaligen Bergwerk Nuttlar durchzuführen und die geheimnisvollen Gänge des alten Tagebaus unter Wasser zu besichtigen. Das Bergwerk wurde bereits im Jahr 1985 dicht gemacht und dient nun als Touristenattraktion. Vor allem bei schlechtem Wetter kann hier trotzdem Action und Natur in einem gelungenen Ausflug verbunden werden.

Tipp 6: Biggesee im Kreis Olpe

Ein liebgewonnenes Ausflugsziel, insbesondere für Familien, ist der Biggesee. Dieser wurde als Talsperre bereits seit 2007 freigegeben. Hier werden eine Vielzahl von Freizeit- und Sportmöglichkeiten angeboten. Hier fühlen sich sowohl Naturfreunde als auch Sportbegeisterte perfekt aufgehoben. Neben Motorradtouren, die rund um den See angeboten werden, kann man hier auch Bootsfahrten über die Talsperre machen.

Tipp 7: Wildpark Kirchhundem

Der Freizeitpark befindet sich in Kirchhundem. Er hält insbesondere ein tolles Angebot für Familien bereit. Geboten werden hier unterschiedliche Attraktionen und Fahrgeschäfte. Außerdem wartet auch eine Wildwasserbahn auf den Besucher. Zudem kann man sich hier aber auch auf einer Kettcar-Bahn und auf einer Sommerrodelbahn amüsieren. Gestaltet ist der Park als Wildpark. Besucher können hier Bisons, Wölfe und viele andere kleine und große Tiere bestaunen. Übrigens liegt der Wildpark nur eine halbe Stunde vom Biggesee entfernt, wer mag, kann also gleich zwei Tipps an einem Tag besuchen.

Tipp 8: Burg Bilstein in Lennestadt

Wer Burgen liebt, wird sicher erfreut sein, dass das Sauerland noch eine weitere Burg zur Besichtigung in petto hat. Die auf dem Rosenberg gelegene Burg Bilstein wurde zwischen 1202 und 1225 errichtet. Heute beherbergt die Burg eine Jugendherberge. Die Burg kann von außen besichtigt werden. Einen wirklich herrlichen Ausblick über das Sauerland bieten die beiden Türme. Doch auch unter dem Burghof ist viel zu erleben, denn hier verlaufen viele Tunnel, die es zu erkunden lohnt.

Tipp 9: Besucherbergwerk Kilianstollen in Marsberg

Ein Überbleibsel der ehemaligen Bergwerksarbeit ist das Besucherbergwerk Kilianstollen. Beurkundet wurde der Bergbau erstmals 1150. Das Bergwerk wurde bis nach dem Mittelalter weitergeführt. Erst 1945 wurde es stillgelegt. Angeboten werden hier große und kleine Führungen. Da die Höchsttemperaturen innerhalb des Bergwerkes bei maximal 10 Grad liegen, sollte man auch im Sommer ausreichend warm gekleidet sein.

Tipp 10: Fort Fun in Bestwig

Fort Fun ist ein Freizeitpark, der in Bestwig gelegen ist. Angelegt wurde der wunderbare Park im Wildweststil. Auf einer Gesamtgröße von 75 Hektar werden Besuchern unterschiedliche Shows gezeigt. Für die kleinen und großen Gäste gibt es zudem viele weitere Attraktionen. Jährlich wird der Park von ca. 400.000 Gästen besucht. Der dortige Aussichtsturm bietet zudem auch noch ein wunderbares Panorama.

Tipp 11: Panorama Park in Kirchhundem

Der Panorama Park ist ein gemütlicher Familienfreizeitpark und ist ein Riesenspaß für Kinder. Hier warten auf die Kleinen kinderfreundliche Fahrgeschäfte, eine Sommerrodelbahn, Riesentrampoline und ein wunderbares Rutschen-Paradies.

Nachdem sich alle schön ausgetobt haben, lädt der Wildpark zum Verweilen und Ausruhen ein. Hier gibt es ganz viele Tiere, wie Lamas, Otter, Wölfe, Luchse und viel mehr zu sehen. Ein Streichelzoo sorgt immer wieder für viel Begeisterung bei den ganz Kleinen.

Tipp 12: Freilichtmuseum in Hagen

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie sich das Leben im Westfalen des 19. Jahrhunderts abgespielt hat, für den ist das Freilichtmuseum Hagen das ideale Ausflugsziel. In 27 Werkstätten wird gezeigt, wie damals Werkzeug, Nahrung und andere Gebrauchsgüter hergestellt wurden.