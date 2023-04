Sauerland-Höhenflug-Trailrun wird nachhaltiger und spendet an WaldLokal

300 Euro für das Projekt WaldLokal: Jasmin Hille, WaldLokal; Peter und Tarje Nolte, SC Hagen-Wildewiese präsentieren stolz den 300 Euro-Scheck als Spende für das Projekt WaldLokal

Der Sauerland-Höhenflug-Trailrun, präsentiert von Naust-Hunecke, geht in die neunte Runde und überrascht immer wieder mit neuen frischen Ideen. So hat sich der SC Hagen-Wildwiese gemeinsam mit dem Sauerland Tourismus und dem Naturpark Sauerland-Rothaargebirge Verbesserungen in puncto Nachhaltigkeit ausgedacht. Unter anderem konnte jeder Starter eine CO2-Kompensation für seine Anreise an WaldLokal spenden. Diese Spende wurde nun übergeben. Dieses Konzept soll zukünftig ausgebaut und verbessert werden.

Der Sauerland-Höhenflug-Trailrun findet am 11. Juni in Sundern-Hagen statt und kann auf 3 unterschiedlichen Laufstrecken erklommen werden: 5 km, 10 km und 21,1 km. Kinder und Jugendlichen können auf Strecken über 0,7 km, 1 km und 1,7 km ebenfalls teilnehmen. Ein idealer Streckenverlauf mit wunderschönen Trails, grandiosen Aussichten und einer abwechslungsreichen Route auf dem bekannten Wanderweg Sauerland Höhenflug liegt vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Startgebühr der Kinder wird von der Volksbank Sauerland übernommen. Der 10 km-Lauf und die Kinderläufe sind Bestandteil des Volksbank-Sauerland-Laufcups.

Als ganz besonderer Anreiz wird unter allen Anmeldern, die sich bis zum 7. Mai online unter www.hoehenflug-trailrun.de anmelden eine Übernachtung für 2 Personen in Steinbergs NaturHotel in Wildewiese inkl. Saunabesuch und Vitalfrühstück verlost. Weiterhin ist bei allen Anmeldern der Name auf der Startnummer aufgedruckt.

Am Veranstaltungstag, der ab 10:00 Uhr beginnt, gibt es ein kleines Rahmenprogramm und nach der Veranstaltung ist selbstverständlich für das leibliche Wohl, unter anderem mit frischem Veltins und leckeren Mahlzeiten gesorgt. Jedes Jahr haben sich mehrere hundert Läuferinnen und Läufer für den Sauerland-Höhenflug-Trailrun entschieden. Weitere Infos und Anmeldung unter: www.hoehenflug-trailrun.de