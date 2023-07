Sauerland-Herbst Sommer-Open-Air 2023

In einer Woche (vom 27. bis 29. Juli) ist es soweit, dann schallt wieder der wohltuende Klang des goldenen Blechs über die Freilichtbühne in Herdringen, wenn der Sauerland-Herbst zum zweiten Mal zu seinen Sommer-Open-Air Konzerten lädt.

Noch Karten an der Abendkasse.