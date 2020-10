Sauerland-Herbst 2020 vorzeitig beendet

Konzerte in Sundern-Hagen, Medebach und Brilon abgesagt

Der Hochsauerlandkreis hat sich aufgrund der aktuellen Corona-Lage entschieden, die noch drei ausstehenden Konzerte des diesjährigen Brassfestivals „Sauerland-Herbst“ abzusagen. Abgesagt sind das Konzert mit „Kammer Orköster“ (AT) am Donnerstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr in Sundern-Hagen (Schützenhalle). Desweiteren abgesagt sind die beiden Konzerttermine von „Bozen Brass“ (I) am Freitag, 30. Oktober, 19.30 Uhr in Medebach (Schützenhalle) und am Samstag, 31. Oktober, 16 Uhr in Brilon (Autohaus Paul Witteler). Bereits gekaufte Karten werden erstattet.