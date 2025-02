Sauerland ganzjährig ein Reiseziel

Wanderer unterwegs im Sauerland – „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ war auch 2024 ein beliebtes Ziel für Urlaube und Tagesausflüge. Foto: Sauerland-Tourismus e.V. / Paul Masukowitz

Der Sauerland-Tourismus blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Trotz teils wechselhaften Wetters, insbesondere in den Sommermonaten, konnte das Vorjahresniveau nahezu gehalten werden. Besonders erfreulich ist die gestiegene Zahl der Gästeananünfte (2.529.979 / + 0,4 %) gegenüber 2023, während die Anzahl der Übernachtungen leicht zurückging (7.660.812 / – 0,9 %). Dies zeigt, dass das Sauerland als Reiseziel ganzjährig gefragt ist und sowohl für Kurztrips als auch längere Aufenthalte geschätzt wird.

„Die Zahlen bestätigen, dass das Sauerland mit seinem breiten Angebot an Outdooraktivitäten als eine der wichtigsten Urlaubsregionen in NRW weiterhin stark nachgefragt ist. Die kontinu-ierlichen Investitionen in touristische Infrastruktur, die hohe Qualität der Angebote und die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern zahlen sich aus. Wir freuen uns über die positive Entwicklung und sehen weiteres Potenzial für die kommenden Jahre,“ sagt Rouven Soyka, Pressesprecher des Tourismusverbands.

Deutschlands inspiriende Outdoorregion

Die offiziellen Statistiken von IT.NRW erfassen dabei lediglich Betriebe mit zehn oder mehr Betten. Damit bleibt ein erheblicher Teil des Gästeaufkommens, insbesondere aus kleineren Beherbergungsbetrieben wie Ferienwohnungen und Ferienhäusern, unberücksichtigt. Gerade dieser Bereich hat jedoch einen wichtigen Anteil am Erfolg des Tourismus in „Deutschlands inspirierender Outdoorregion“. Die steigende Beliebtheit individueller Übernachtungsformen macht deutlich, dass Gäste zunehmend Wert auf flexible und maßgeschneiderte Urlaubser-lebnisse legen.

Auch bei den ausländischen Gästeankünften (365.795 / – 1,4 %) und –übernachtungen (1.231.764 / -2,6 %) zeigt sich zwar ein leichter Rückgang auf einem jedoch weiterhin hohen Niveau. Ein Faktor hierfür war insbesondere die schwierige Witterung während der Krokusferien, die in den Niederlanden und Belgien eine bedeutende Reisezeit darstellt. Dennoch bleibt das Sauerland für internationale Gäste eine attraktive Destination, insbesondere aufgrund der guten Erreichbarkeit und den zahlreichen Betrieben unter niederländischer Führung.

Ein weiteres starkes Standbein der Region bleibt der Camping- und Wohnmobiltourismus. Die zahlreichen Camping- und Wohnmobilstellplätze verzeichnen eine stabile bis wachsende Nachfrage, was die Bedeutung dieses Segments weiter unterstreicht.

Trend zur Individualisierung

„Der Blick auf die Zahlen unterstreicht, dass unsere strategische Ausrichtung auf nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Tourismus greift. Unsere Aufgabe bleibt es, das Angebot weiter zu optimieren und den Wünschen unserer Gäste gerecht zu werden. Der Trend zur Individualisierung und zur bewussten Reiseentscheidung eröffnet uns neue Chancen, die wir in Zusammenarbeit mit unseren touristischen Partnern gezielt nutzen wollen,“ erklärt Max Hoffmeister, stellvertretender Geschäftsführer von Sauerland-Tourismus. „Hier ist die gesamte Destination mit allen Betrieben, Ausflugszielen und der Gastronomie gemeinsam gefragt, um flächig mit einem qualitativ hochwertigen Angebot bei Tagesausflüglern und Urlaubsgästen zu punkten.“

Mit einer stabilen Nachfrage, einer breiten touristischen Infrastruktur und stetigen Investitionen in die Weiterentwicklung bleibt das Sauerland eine der attraktivsten Destinationen in Nordrhein-Westfalen. Der Blick auf 2025 ist optimistisch, mit weiterhin starken Besucherzahlen und neuen Impulsen für die Tourismusentwicklung. Der Ausbau nachhaltiger Angebote, die digitale Vernetzung touristischer Daten sowie die Weiterentwicklung zielgruppenspezifischer Angebote werden dabei eine entscheidende Rolle spielen.

