Sauerland-Forum: Neue Konzepte und innovative Ansätze

Gut gefüllt war das Kur- und Bürgerhaus in Lennestadt-Saalhausen beim diesjährigen Sauerland-Forum.

Wichtige Zukunftsthemen für die Branche standen beim diesjährigen Sauerland-Forum des Sauerland-Tourismus im Kur- und Bürgerhaus Saalhausen im Fokus. Mehr als 140 Teilneh-mer waren der Einladung des Verbands gefolgt, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Belohnt wurden die Vertreter von Hotels, gastronomischen Betrieben, Ausflugszielen sowie der Tourismus-Organisationen der Kommunen und Vertreter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit wertvollen Impulsen für ihre Arbeit.

„Wir sind begeistert von der enormen Resonanz auf das Sauerland-Forum“, freut sich Dr. Jürgen Fischbach, Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus, über die hohe Teilnehmerzahl aus der gesamten Destination. „Das bestätigt uns darin, mit diesem Format einen weiteren wichtigen Fixpunkt in unseren Binnenmarketing-Aktivitäten gesetzt zu haben und so den gemeinsamen Austausch proaktiv zu fördern.“

Vor allem fachlich hatte das Sauerland-Forum dabei einiges zu bieten. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Philipp Scharfenbaum, Kreisdirektor des Kreises Olpe, wurde in Form von Impuls-vorträgen das neue Radmarketingkonzept vorgestellt, welches die Eckpfeiler für die zukünftige Neuausrichtung in allen Bereichen darstellt, und auch die weiteren Schritte im Rahmen des Nachhaltigkeitsprozesses mit dem frisch gestarteten Förderprojekt „Smartes Tourismuslabor“ waren Thema. Nach der anschließenden Diskussionsrunde, u.a. mit Prof. Dr. Susanne Leder von der Fachhoch-schule Südwestfalen und Jörg Nolte, Hauptgeschäftsführer der IHK Arnsberg Hellweg-Sauerland, folgte dann die Vorstellung des ebenfalls neu entwickelten Binnemarketing-Konzepts sowie ein kurzer Ausblick auf die weiteren Zukunftsprojekte des Tourismusverbandes.

„Uns ist es wichtig, alle Akteure der Branche über unterschiedliche Kanäle mit Informationen über unsere Arbeit zu versorgen und sie aktiv in die Prozesse einzubinden“, so Fischbach weiter. „Nur so schaffen wir es, die ambitionierten Ziele gemeinsam zu erreichen und die maximale Stärke der Region auszuspielen.“ Weitere Möglichkeiten zum intensiven Austausch und zur Vertiefung der Ge-spräche bot sich dann im Anschluss beim gemütlichen Sauerland-Abend.