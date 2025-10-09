Sauerland Forum 2025: Mit Mut, Herz und Verstand ins Jahr 2030

Zukunft denken – Zukunft machen

Wie sieht das Sauerland der Zukunft aus? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Sauerland Forums 2025, zu dem sich Touristikerinnen und Touristiker, Unternehmer, Gastgeber und Engagierte aus der ganzen Region trafen. Unter dem Motto „Zukunft denken – Zukunft machen“ wurde in inspirierender Atmosphäre über das gesprochen, was unser Sauerland stark macht – und was es auch in den kommenden Jahren bleiben lässt: lebens- und liebenswert.

DMO 4.0 – Digitalisierung mit Herz

„Wir müssen digitaler werden – und gleichzeitig menschlich bleiben“, brachte es Philipp Schafenbaum,, Landrat des Kreises Olpe und Vorsitzender des Sauerland-Tourismus, auf den Punkt. Das neue Schlagwort lautet DMO 4.0 – eine moderne Form des Destinationsmanagements, bei der Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft zusammengedacht werden. Künstliche Intelligenz, vernetzte Strukturen und digitale Kommunikation sollen helfen, das Sauerland als Urlaubsregion fit für die Zukunft zu machen – ohne seine Seele zu verlieren.

Wandel als Chance

Doch es geht um mehr als Technik. Der demografische Wandel verändert Gäste wie Gastgeber. Menschen werden älter, kommen aus unterschiedlichen Kulturen, bringen neue Erwartungen mit. Und auch der Klimawandel fordert die Region heraus: „Die Schneefallgrenze liegt inzwischen bei 600 Metern. Das bedeutet, wir müssen neue Wege gehen, um attraktiv zu bleiben“, erklärt Schafenbaum.

Beispiele mit Vorbildcharakter

Wie dieser Wandel gelingen kann, zeigen beeindruckende Beispiele aus der Region. Etwa die Familie Hellermann aus Gellinghausen, die den Skilift ihrer Eltern in einen modernen Bikepark verwandelt hat. Sommer statt Winter, Mountainbike statt Skilauf – und jede Menge Sauerländer Leidenschaft. Oder der Betrieb Fort Fun, der mit dem Motto „Agiles Denken statt Hoffen“ beweist, dass man Wetter und Wandel nicht einfach abwartet, sondern aktiv gestaltet.

Mut, Miteinander und Sauerländer Herzblut

„Diese Schaffenskraft und dieser Mut – das ist typisch Sauerland!“, sagt Schafenbaum begeistert. „Das hat uns in den letzten 200 Jahren geprägt und wird uns auch die nächsten 200 tragen.“ Vernetzung, Zusammenarbeit und der Wille, gemeinsam anzupacken – das sind die Schlüssel für die Zukunft.

Gemeinsam stark ins Jahr 2030

Niemand kann heute genau sagen, wie das Sauerland im Jahr 2030 aussehen wird. Aber eines steht fest: Die Menschen hier haben die Ideen, den Mut und das Herz, um die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Das Sauerland Forum 2025 hat gezeigt, dass unsere Region bereit ist. Bereit, sich zu verändern. Bereit, Neues zu wagen. Und bereit, dabei immer das zu bewahren, was uns ausmacht: Bodenständigkeit, Gemeinschaft und die tiefe Liebe zu unserer Heimat.

Hier geht es zum Interview mit Philipp Scharfenbaum: