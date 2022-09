SAUERLAND-Express rast zu Silber bei der DM im Mannschaftszeitfahren

TEAM SARIS ROUVY Sauerland Zug erfolgreich trotz Corona Pech

Bei den Deutschen Meisterschaften im Mannschaftzeitfahren fuhr das SARIS ROUVY Sauerland Team auf den 2. Platz. Damit konnten die Sauerländer ihre Führung in der Radbundesliga nochmals ausbauen. Sieger wurde das ROSE Radnet Team, Bronze ging an das Lotto Kernhaus Team aus Rheinland Pfalz. Die ebenfalls favorisierten Fahrer von P& S Thüringen kamen nicht über den 8. Platz hinaus. „Wir hatten im Vorfeld etwas mit Krankheitspech zu kämpfen. Genau zwei Tage vor der Reise nach Genthin meldete sich Per Münstermann „Covid positiv““, berichtet NRW Coach Wolfgang Oschwald von der turbulenten Vorbereitung. „Somit hatten wir mit Silas Koech und Max Briese zwei ganz junge Fahrer, die eigentlich noch in der Verletzungspause waren, am Start“, so Oschwald weiter. Max Briese und Silas Koech hatten sich beide im Sommer das Schlüsselbein gebrochen und stehen erst seit einigen Tagen wieder im richtigen Training. Umso zufriedener war der Sauerländer Rennstall mit Silber. Das auf den knapp 50 Kilometern nur 14 Sekunden zu Gold fehlte zeigt die Klasse des Kaders. Im Schnitt fuhr der Sauerland Express über 55 Km/h über die gesamte Distanz. Am Start waren Jon Knolle, Julian Borresch, Max Briese, Silas Koech, Johannes Adamietz und Julian Braun.