Sauerland erstmals auf der CYCLINGWORLD EUROPE

Heimischer Tourismusverband präsentiert sich als Top-Ziel für sportiven Radurlaub in NRW

Der Sauerland-Tourismus ist am kommenden Wochenende, 20. bis 22. März, erstmals auf der renommierten Fahrradmesse CYCLINGWORLD EUROPE in Düsseldorf vertreten. Auf dem internationalen Branchentreffpunkt wirbt die Urlaubsregion gezielt für ihre Angebote rund um Rennrad, Gravelbike und Mountainbike und positioniert sich als eine der führenden Bike-Destinationen in Nordrhein-Westfalen.

Die CYCLINGWORLD EUROPE zählt zu den wichtigsten Fahrradmessen Europas und ist ein echtes Festival der Bike Culture. Im einzigartigen Ambiente des Areal Böhler erleben Besucher auf über 20.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die neuesten Trends und Innovationen der Fahrradwelt – von High-End-Rennrädern über Gravel- und Mountainbikes bis hin zu Urban Mobility, Cargo Bikes sowie modernster E-Bike- und Pedelec-Technologie.

Ob Bikepacking, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Rahmenbau, Bekleidung oder Tourismus mit dem Fahrrad: Die Messe gilt als Hotspot für Hersteller, Fachhandel, Medien und Fahrradfans gleichermaßen. Testmöglichkeiten, Side-Events und eine besondere Lifestyle-Atmosphäre machen die Messe zum perfekten Start in die neue Fahrradsaison.

„Die CYCLINGWORLD EUROPE ist der perfekte Ort, um das Sauerland erstmals einem internationalen Bike-Publikum als vielseitige Rad-Destination vorzustellen. Egal ob Rennrad, Gravel oder Mountainbike – bei uns finden Sportler ideale Bedingungen, eine TOP-Infrastruktur und echte Gastfreundschaft. Wir freuen uns darauf, viele neue Bike-Fans für das Sauerland zu begeistern“, betont Robin Daniel, Marketingmitarbeiter beim Sauerland-Tourismus.