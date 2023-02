Sauerland – die Wirtschaft der Zukunft und Vergangenheit

Die Iserlohn Roosters, zahlreiche Burgen und Schlösser, prägende Kirchen und Kapellen und eine wunderschöne Umgebung – dafür ist Sauerland deutschlandweit bekannt. Während die meisten Menschen das Sauerland für den Tourismus wertschätzen, darf man ebenfalls die Industrie nicht übersehen. Diese hat eine lange Geschichte in der Region und soll auch in der Zukunft einen wichtigen Einfluss spielen. Dabei ist man mit zukunftsfähigen Branchen und dem Ausbau des Tourismus bereits auf diese vorbereitet.

Die Geschichte der Wirtschaft im Sauerland

Das Sauerland hat schon lange als eine alte Gewerberegion gegolten. Dabei liegt der Fokus der Unternehmen auf einer mittelständischen Wirtschaftsstruktur. Damit war man im 19. Jahrhundert im Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Ruhrgebiet, im längeren Zeithorizont waren die mittel betrieblichen Strukturen jedoch anpassungsfähiger. Dadurch konnte der Anteil der gewerblichen Arbeitskräfte über den des Ruhrgebiets gehoben werden. Um diese Strukturen zu unterstützen, wurde im Jahr 2000 die Vereinigung „Sauerland Initiativ“ gegründet. Mit dieser soll sich die Region weiterentwickeln und so auch in der Zukunft den mehr als 120.000 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz anbieten.

Welche Branchen sind zukunftsfähig?

Heutzutage wird das Sauerland vorwiegend von der mittelständischen Industrie geprägt. Diese hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie sich schnell an Veränderungen anpassen und daran sogar wachsen kann. Die Lernfähigkeit wird in der Zukunft, wie ebenso in der Vergangenheit schon, wichtig sein. Obwohl die Automobilindustrie oder die Aluminiumherstellung in der Zukunft Bestand haben können, könnte die pharmazeutische Industrie von dem Trend in Richtung verbesserte Gesundheitsstandards sogar noch an Einfluss hinzugewinnen. Diesen Trend bemerkt man mittlerweile schon in jedem Betrieb an der bereits bekannten Seifenspender Wand und den überall vorhandenen Desinfektionsmitteln. Diese Infektionsprävention wird in der Zukunft für die Mitarbeiter immer wichtiger, weswegen die zuständigen Industrien davon profitieren.

Der Tourismus als die gegenwärtige Zukunft?

Doch nicht nur die Industrie hat die Möglichkeit in der Zukunft zu wachsen. Im Sauerland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten der Tourismussektor stark vergrößert, was einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung für die Region bedeutet. Dabei hat der Ausbau der Wintersportgegenden einen großen Einfluss gespielt. Neben der Bobbahn Winterberg ist auch die Wintersport-Arena Sauerland landesweit bekannt. Weiters spielen die vielen Wander- und Radwege eine große Rolle. Mit dem Ausbau des Wintersportangebots und der Rad- und Wanderwege hat man einen guten Grundstein für die Zukunft gelegt. Beim „Sport Tourismus Forum“ in St. Gallen wurde darüber diskutiert, warum die Sportart über das Urlaubsziel entscheidet. Nachdem Radfahren das neue Golf ist, sollte das Sauerland hier optimal für die Zukunft gerüstet sein.

Für die Zukunft gerüstet

Das Sauerland hat nicht nur optisch viel zum Bieten. Die Industrie ist seit jeher eine der umsatzstärksten in ganz Deutschland und die mittel betrieblichen Strukturen haben dabei geholfen, dass man sich zu jederzeit an neue Gegebenheiten anpassen konnte. Darauf beabsichtigt man in der Zukunft weiter aufzubauen. Mit der „Sauerland Initiativ“ will man koordiniert auftreten und mit dem Auge auf zukunftsfähige Branchen soll der Erhalt sichergestellt werden. Deswegen liegt ein Fokus auch auf dem Tourismus. Mit der Spezialisierung auf den Wintersport und Rad- und Wanderwege wurden hier bereits die ersten Bausteine für einen gesunden Tourismus in der Zukunft gelegt. Somit kann man mit der Optik des Landes weiterhin Geld verdienen.