Sauerland-Box: Lagern per Mausklick

Platzmangel? Die Sauerland Box GmbH bietet ab Juli 2023 an der Von-Siemens-Str. 6 im Neheimer Ortsteil Bergheim individuelle Lagermöglichkeiten für privat und gewerblich an. Geschäftsführerin Nina Krengel hat erkannt, dass im urbanen Bereich Bedarf an externem, gut erreichbarem Stauraum immer wichtiger wird und schließt mit dem Konzept in der näheren Umgebung eine Marktlücke.

Nach dem Verkauf des Neheimer Heftzwecken-Weltmarktführers Gottschalk GmbH & Co. KG an die Iserlohner Weyland KG stand die Lagerhalle an der Von-Siemens-Str. 6 im Gewerbegebiet Bergheim zunächst leer. „Familie, Freunde und auch viele weitere Menschen in meinem Umfeld fragten immer wieder an, ob sie dort etwas einlagern dürften“, erzählt Geschäftsführerin Nina Krengel von der Sauerland Box GmbH und Tochter des ehemaligen Weltmarktführers. „Das brachte mich auf die Idee, passenden und flexiblen Stauraum für die Dinge, die man gerade nicht braucht zu schaffen.“ Das Konzept „Self-Storage“ stammt ursprünglich aus den USA und liegt in vielen deutschen Städten im Trend. Die Sauerland Box GmbH möchte den Bedarf an externem Lagerraum ab Juli 2023 nun auch im urbanen Raum decken.

Quelle: Sauland Box Hatte die Geschäftsidee: Nina Krengel

Auf rund 800 Quadratmetern können Privatpersonen und Gewerbetreibende 96 Lagerboxen an 365 Tagen im Jahr kurz- oder längerfristig mieten. Zur Verfügung stehen Flächen zwischen einem und acht Quadratmetern. Die Deckenhöhe beträgt 2,70 Meter, sodass auch Platz für stapelbare Ware ist. Die Lagerhalle ist alarmgesichert, videoüberwacht und beheizt. Durch die Überdachung können die Kundinnen und Kunden zudem bequem be- und entladen. Der Zugang zu den Boxen ist täglich von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr möglich. Buchbar sind die Stauräume per Mausklick auf der Website des Unternehmens. „Selbstverständlich sind wir aber auch telefonisch für unsere Kunden erreichbar“, sagt Nina Krengel. „Und die Boxenübergabe machen wir immer persönlich, das ist uns ganz wichtig. Wir möchten, dass die Kunden ein gutes und sicheres Gefühl haben. Schließlich lagern sie private Dinge bei uns ein. Dies können übrigens auch Akten sein. Und sollten noch Fragen bleiben, können wir diese direkt hier vor Ort beantworten.“ Es gibt natürlich ein paar Sachen, die nicht eingelagert werden dürfen, wie etwa Tiere oder sonstige Lebewesen jeglicher Art, Kraftstoff, Öl oder weitere brennbare bzw. entzündliche Stoffe, Waffen, Sucht- und Abfallstoffe und Sondermüll. Das sichere, moderne und flexible Lagerkonzept der Sauerland Box GmbH ist monatlich kündbar. In Kürze wird es direkt neben der Halle auch eine Poststation geben. „Damit möchten wir unseren künftigen Kunden einen Mehrwert bieten.“

Die Sauerland Box GmbH: Vom Mehr-Generationen-Unternehmen zur Self-Storage-Idee

Nach einer über 100-jährigen Firmengeschichte wurde der ehemalige Weltmarktführer von Heftzwecken, die Gottschalk GmbH & Co. KG, im Jahr 2020 an die Iserlohner Weyland KG verkauft. Zugleich war es die Geburtsstunde einer Idee: Self Storage in der Lagerhalle an der Von-Siemens-Str. 6 im Neheimer Gewerbegebiet Bergheim. Das Unternehmen Sauerland Box GmbH möchte mit dem Konzept den Bedarf an externem Stauraum im urbanen Raum decken. Privatpersonen und Gewerbetreibende können kurz- oder längerfristig Lagerboxen für die Dinge, die sie gerade nicht benötigen, mieten. Damit schließt das Unternehmen in der näheren Umgebung eine Marktlücke, die in vielen deutschen Städten bereits Trend ist.