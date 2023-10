Sauerland auf der Frankfurter Buchmesse

Am kommenden Mittwoch, 18. Oktober eröffnet die Internationale Frankfurter Buchmesse ihre Tore. In diesem Jahr feiert die Buchmesse in Frankfurt ihr 75jähriges Jubiläum. Bis Sonntag, 22. Oktober kommen Verlage, Autoren, Buchhandel und Buchbegeisterte aus aller Welt in den Messehallen zusammen, um Neuheiten, Bestseller und Novitäten aus allen Buchbereichen, einschl. Hörbüchern und E-Books vorzustellen, auszuwählen und zu begutachten.

Quelle: Frankfurter Buchmesse FBM 2023 Jubiläum-Sticker Online, 75 Jahre Buchmesse

WOLL-Verlag aus Schmallenberg auf der Buchmesse vertreten

Der Schmallenberger WOLL-Verlag stellt seine Neuerscheinungen dieses Herbste diesmal auf dem Gemeinschaftsstand Livro (Gemeinschaftsstand der Klein- und Selbstverlage) vor. Halle / Stand 3.0/C97

Auf dem Gemeinschaftsstand der Klein- und Selbstverlage werden in diesem Jahr rund 400 Neuerscheinungen aus kleinen Buchverlagen und sogenannten Selbstverlagen vorgestellt. Titel aus Klein- und Selbstverlagen gewinnen immer mehr an Gewicht in der sich stark wandelnden Buchbranche. Denn es sind viele Bücher, die mit ihrem Inhalt und ihrer Gestaltung verdienen, auf der Frankfurter Buchmesse, der größten Buchmesse der Welt präsentiert zu werden.

HESSE GEHT und SHAKESPEARE KOMMT

Zu den Neuerscheinungen des Sauerländer WOLL-Verlages gehört unter anderem ein Roman des Musikers Ralf Böcker, der unter seinem Künstlernamen Damian Maria Rabe seinen ersten Roman „HESSE GEHT“ veröffentlicht. Im Ankündigungstext dazu heißt es: „Der Roman bietet neben der menschlichen Geschichte einen Blick in das Handwerk des Orgelbaus, in die Welt des Jazz und auf Berliner U-Bahnhöfe, partizipiert an der Nach-68er-Republik, streift die literarischen Vorbilder des Autors: Schubart, Keller, Höderlin, Rilke, Celan, die Philosophen Schopenhauer und Nietzsche. Man lernt Hermann Hesse neu kennen, dem das Buch auf geheimnisvoll spürbare Weise gewidmet zu sein scheint.„

Eine weitere, bereits vor einigen Tagen in Schwetzingen vorgestellte Neuerscheinung des Sauerländer Verlages ist das Buch „Shakespeare und die Entstehung des europäischen Geistes“. Gedanken zu Europa von Andreas Sturm, Landtagsabgeordneter der CDU in Baden-Württemberg. Sturm hatte bereits 2019 sein erstes Shakespeare-Buch „Das Shakespeare-Prinzip: 13 Wege zum Erfolg – aus William Shakespeares Werk und Leben“ veröffentlicht.

Mit einer auffälligen Anzeige hat der Verlag auf diese neuen Bücher bereits aufmerksam gemacht. Unter der Überschrift „HESSE GEHT und SHAKESPEARE KOMMT“ bekommen der Buchhandel im Lande und die Besucher der Buchmesse einen ersten Eindruck vom Roman und den Gedanken zu Europa.

Neben diesen beiden Titeln stellt der Sauerländer Verlag aus Schmallenberg noch weitere Neuerscheinungen vor, die im Herbst und vor dem wichtigen Winter-Buchgeschäft erscheinen. Darunter zwei Bücher, deren Autoren aus Olpe kommen. „Dörfers Kinder“ von Irmhild Haite-Voss. Ein Kinder-Lese-Bilderbuch nicht nur für Kinder, sondern für alle, die sich mit Freuden an die Kinder- und Jugendzeit in den Sauerländer Dörfern gerne erinnern oder davon erzählen. ISBN 978-3-948496-71-5, 17,90 Euro.

Quelle: WOLL-Verlag Dörfers Kinder

Quelle: WOLL-Verlag Liebesperlen, Mauerblümchen und Pissnelken

Hinter dem vielleicht etwas reißerisch empfundenen Titel „Liebesperlen, Mauerblümchen und Pissnelken“ von Thomas Kramer und Britta Säckler verbergen sich originelle Geschichten und Bilder aus dem Garten. ISBN 978-3-948496-72-2, 19,90 Euro. Beide Bücher erscheinen Anfang/Mitte November und werden zur Premiere in Olpe vorgestellt.

Weitere Bücher mit Titeln wie „Papstaudienz im Sauerland“, „Sauerländer. Heißer geht’s nicht.“ werden ebenso noch vor dem Weihnachtsgeschäft erscheinen, wie ein „Ruhrsagenbuch – Von der Quelle bis zur Mündung“ und eine Art Lexikon für die Sauerländer Schützen. Darüber demnächst mehr an dieser Stelle.

Mehr über den WOLL-Verlag und die von ihm herausgegebenen Bücher finden Sie hier: www.woll-verlag.de