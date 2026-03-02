Sauerländerin Lya Bourgund starke Vierte

Am Wochenende vom 20. bis 22. Februar fanden die Deutschen Hallenmeisterschaften U20 über drei Wettkampftage im Glaspalast, einer Sport- und Veranstaltungshalle, in Sindelfingen statt. Für das LAC Veltins Hochsauerland war Lya Bourgund (TV Schmallenberg) auf der Rundbahn unterwegs. Am Freitag traf sie eine Entscheidung. Lya entschied sich für die 3000 Meter und somit gegen die 1500 Meter. Der Startschuss fiel am Sonntag um 14.55 Uhr.

Lya stand mit vier weiteren Athletinnen ganz außen an der Evolvente und musste die ersten 50 Meter auf den oberen beiden Bahnen der Kurve belaufen, bevor sie sich nach innen einordnen durfte. Hinter der davon eilenden U20- Europa- und Weltmeisterin im Berglauf, Julia Ehrle (LG farbtex Nordschwarzwald) entwickelte sich eine mehrköpfige Verfolgerinnengruppe die stets dicht beieinander liefen. Lya fand ihren Schritt auf der Innenbahn und „es hat sich eigentlich ganz locker angefühlt“. Zunehmend wurde sie von einer Läuferin von außen bedrängt und gelegentlich angerempelt.

Quelle: LAC VELTINS HSK Startaufstellung zum Lauf über 3.000 Meter

Fünf Runden vor Ende, bei 2000 Meter, suchte Lya nun den Weg nach außen, um sich für einen langen Endspurt über etwa 600 Meter in Position zu bringen. Doch vorerst kam es zu einem Stolperer und einem Sturz einer Kontrahentin, der einen kurzen Zwischenspurt von Lya zu den Verfolgerinnen auf Platz 2 und 3 notwendig machte. Anschließend war ihr Versuch, sich an die Spitze der Verfolgerinnen zu setzen, erfolgreich. Auf den letzten 150 Meter fehlte dann ein wenig die Schnelligkeitsausdauer, wodurch sie noch zwei Konkurrentinnen überspurten konnten. Carlotta Schäfer (9:47,67min; TG Schwalbach) und Pauline Kleesiek (9:47,80min; LAV Kassel) unterboten ihre Bestzeiten um circa 20 Sekunden und verdrängten Lya in 9:49,89 Minuten auf Platz 4. Die U20-Bronzemedaillengewinnerin über 5000 Meter, Julia Ehrle, gewann in 9:31,20 Minuten DM-Gold.

Nach dem Rennen analysierte Lya kurz und knapp: „Ich war mit dem 4. Platz leider nicht zufrieden, weil ich mir von der Zeit und vor allem von der Platzierung mehr erhofft habe. Das ist jetzt natürlich super ärgerlich und ich war/bin auch echt enttäuscht von mir, aber ich denke ich kann aus dem Rennen viel mitnehmen und es das nächste Mal besser machen.“

Nicht nur der LAC gratuliert der Schmallenbergerin zu einem tollen vierten Platz gegen sehr starke Konkurrenz. Das WOLL-Magazin SAUERLAND schließt sich den Gratulanten an.

Quelle: LAC VELTINS HSK Viertbeste Läuferin über 3.000 Meter in der Alterklasse U 20

Link zu den Ergebnissen:

https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/ResultList/940144/18339