Sauerländerin Alexandra Föster ist die Beste

Mit einem grandiosen Start-Ziel-Sieg krönte Alexandra Föster (19) aus Meschede bei den Ruder Weltmeisterschaften U 23 in Racice, Tschechische Republik ihre bisherige sportliche Laufbahn. Alexandra Föster (RC Meschede), die in dieser Saison mit ihrem sechsten Platz bei der olympischen Nachqualifikation in Luzern schon erste Weltcup-Erfahrung sammeln konnte, wurde ihrer Favoritenrolle im heutigen Einer-Finale mehr als gerecht. Die 19-Jährige setzte sich gemeinsam mit der Schweizerin Aurelia-Maxima Janzen schon frühzeitig vom Rest des Feldes ab. Die Sauerländerin fuhr ein kontrolliertes Rennen und konnte die Schweizerin immer mit mindestens einer halben Bootslänge auf Distanz halten. Auf den letzten 500 m konnte Föster ihre Stärke ausspielen und deutlich Wasser zwischen sich und ihrer Verfolgerin bringen. Mit zweieinhalb Längen Vorsprung überquerte sie als erste die Ziellinie und darf sich nun als neue U23-Weltmeisterin feiern lassen. Was für eine steile Karriere für die junge Athletin von Trainer Sebastian Kleinsorgen. „Wirklich super, wie Alexandra das heute gelöst hat“, so U23-Bundestrainerin Brigitte Bielig.

U 23 Weltmeisterschaft für Alexandra Föster

Im Telefongespräch mit dem WOLL-Magazin ließ die Top-Sportlerin aus dem Sauerland ihrer Freude freien Lauf. „Ich bin total happy. Nach dem Gewinn der U 19-WM vor zwei Jahren bin ich über diesen Titel sehr, sehr froh. Es lief bei dieser Weltmeisterschaft für mich sehr gut. Ich konnte den Vorlauf und das Halbfinale souverän gewinnen und im Finale gelang es mir die Ruderinnen aus der Schweiz und aus Südafrika auf Distanz zu halten.“

Nachdem vor einigen Wochen durch die Verschiebung der olympischen Spiele plötzlich noch die Chance bestand, als zweite Sauerländerin bei Olympia in Tokio zu starten, sind die Pläne von Alexandra Föster nun ganz auf Olympia 2024 gerichtet. „Paris 2024 ist mein großes, sportliche Ziel“, sagt die glückliche U23-Weltmeisterin. Bis dahin wird vermutlich auch das Studium an der Fachhochschule in Meschede abgeschlossen. Im Herbst stehen die Klausuren für das vierte Semester an. „Ich bin noch voll in der Regelstudienzeit. Das Studium in Meschede und das Training auf dem Hennesee lassen sich zeitlich gut miteinander hinbekommen“, sagt Alexandra Föster.

Sympathieträgerin für das Sauerland, die Ruderin Alexandra Föster

Das WOLL-Magazin gratuliert der sympathischen Top-Athletin aus Meschede ganz herzlich zum heutigen, grandiosen Sieg bei den U 23-Weltmeisterschaften. Die jungen Ruderin, die eine tolle Botschafterin für das Sauerland ist, wünschen wir viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren sportlichen und persönlichen Weg.