Sauerländerin Alexandra Föster im EM-Finale

Alexandra Föster (20) aus Meschede steht am morgigen Sonntag um 14:00 Uhr im Finale bei den Ruder-Europameisterschaften auf der Olympia-Ruderstrecke in München. Im heutigen Halbfinale belegte die junge Ruderin aus dem Sauerland hinter der Favoriten Karolien Florijn aus den Niederlanden im 1. Semifinale den zweiten Platz.

Am Sonntag startet Alexandra Föster auf der äußerst schwierigen Olympia-Ruderstrecke auf Bahn 5. Direkt neben ihr, auf Bahn 4, die Konkurrentin von heute und oft genannte Favoritin für den EM-Titel Karolien Florijn. Vor einigen Wochen hatte Alexandra Föster überraschend das Weltcup-Finale auf dem Rotsee in der Schweiz gewinnen können und vor zwei Wochen die U 23 Weltmeisterschaft in Varese/Italien. Die morgige EM-Finalteilnahme ist ein weiterer Höhepunkt auf dem phänomenalen Weg der jungen Spitzensportlerin aus dem Sauerland.