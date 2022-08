Sauerländerin Alexandra Föster gewinnt Bronze

Bei den Ruder-Europameisterschaften in München hat die Mescheder Ruderin Alexandra Föster mit einem beeindruckenden Endspurt noch den dritten Platz und damit die Bronze-Medaille gewonnen. Die 20-jährige kämpfte sich auf den allerletzten Metern noch an der bis dahin vor ihr liegenden Magdalena Lobnig aus Österreich vorbei: mit einem Wimpernschlag von 24 Hundertstel Sekunden. Das Rennen gewann souverän die favorisierte Niederländerin Karolien Florijn vor der Griechin Evangelia Anastasiadou.

Quelle: Screenshop Liveübertragung ARD Bronze für Alexandra Föster bei der Ruder-EM in München

Einzige Medaille für Deutschland in einem Olympia-Wettberb

Die Bronzemedaille von Alexandra Föster war die einzige Medaille des Deutschen Ruderverbandes bei den Europameisterschaften 2022 in einer Olympia-Bootsklasse. Der hoch gehandelte Oliver Zeidler im Einer der Männer konnte die in ihn gesteckten Erwartungen ebenso wenig erfüllen wie der Deutschland Achter. Beide wurden in ihren jeweiligen Finalrennen Vierte. Für die junge Sauerländern Alexandra Föster vom Ruderclub Meschede ist die Bronzemedaille der bisher größte Erfolg in ihrer noch so jungen Karriere. Die Meschederin war zuvor schon zweimal U-23-Weltmeisterin und sie siegte vor einigen Wochen auch überraschend beim Weltcup-Finale auf dem Rotsee. Durch den Erfolg bei den Europameisterschaften ist Alexandra Föster mit einem Schlag eines der Aushängeschilder des Rudersports in Deutschland. Für viele Experten gilt die junge Ruderin auch als eine der Favoritinnen für die Olympischen Spiele in zwei Jahren in Paris. Dann könnte Alexandra Föster, zwölf Jahre nach der ersten Medaille für das Sauerland durch Helena Fromm aus Oeventrop, ebenfalls als Sauerländer Sportlerin um eine Medaille kämpfen. Die Sauerländer Sportbegeisterten drücken der sympathischen Ruderin aus Meschede dafür schon jetzt die Daumen.

Quelle: Screenshop Liveübertragung ARD Ein überglückliche Alexandra Föster nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Ruder-EM in München