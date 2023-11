Sauerländer vor Computerproblemen – wenn der Mac plötzlich flackert

Die Digitalisierung in den Kommunen des Sauerlandes schreitet voran, immer mehr Menschen arbeiten am PC und teilweise auch im Homeoffice. Nicht zuletzt hatten zahlreiche Förderprogramme in der Region dafür gesorgt, dass die Sauerländer Firmen digitaler werden und die Möglichkeiten für leistungsstarke Verbindungen vorhanden sind. Mit mehr PCs, wie zum Beispiel dem Mac, steigen aber auch die möglichen technischen Fehler. Kommt es bei lokal ansässigen Unternehmen zum Display-Flackern am Mac, ist guter Rat teuer. Als Do-it-Yourself-affine Technik-Interessierte haben die Sauerländer Tipps und Tricks auf Lager, die dabei helfen.

Ob Menden oder Sundern – MacBook-Reparaturwerkstätte gibt es viele. Nicht immer braucht es aber gleich einen Profi, viele Fehler lassen sich selbstständig beheben. In vielen Fällen sind ältere Macs bzw. MacBooks von dem auftretenden Flackern auf dem Display betroffen. Dies muss allerdings nicht sein, auch Nutzer neuerer Geräte berichten vereinzelt von dieser Problematik. Zudem kann das Flackern in verschiedenen Situationen auftreten, etwa beim Aktivieren oder Deaktivieren unterschiedlicher Grafiken. Zudem sind auch Macs mit den neuen Apple-Chipsätzen betroffen und das Flackern kann auch auf einem externen Monitor auftreten.



Für das Auftreten des Flackerns gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Meist handelt es sich allerdings nicht um einen Hardwaredefekt, sondern um Software- und Kompatibilitätsprobleme. Harmonieren Betriebssystem und Grafikeinheit nicht miteinander, entstehen oft Artefakte auf dem Monitor.

Tritt das Flackern auf dem integrierten oder einem externen Display auf, sollten zunächst allgemeine Versuche zur Fehlerbehebung durchgeführt werden. Häufig hilft schon ein einfacher Neustart des Systems. Da die Treiber und die Software hierbei neu geladen werden, tritt das Flackern in vielen Fällen nicht mehr auf. Auch fehlerhafte oder veraltete Software auf dem Mac kann für das Flackern des Displays verantwortlich sein. In diesem Fall sollte die installierte Software inklusive MacOS aktualisiert werden. Vor einer Aktualisierung empfiehlt sich eine Datensicherung, damit keine relevanten Informationen verloren gehen. Bei einem Softwareproblem kann es zudem helfen, den PRAM oder den NVRAM zurückzusetzen. Hierfür muss der Mac zunächst heruntergefahren werden. Beim anschließenden Einschalten müssen die Tasten Option, Befehl, P und R gleichzeitig gedrückt werden. Hierdurch werden der PRAM oder der NVRAM zurückgesetzt, dies behebt in vielen Fällen das auftretende Flackern des Bildschirms.



Übrigens: Auch defekte Hardware kann diesen Fehler am Mac hervorrufen. In diesem Fall empfiehlt sich die Nutzung der Apple-Diagnose. Hier werden aufschlussreiche Informationen rund um den Zustand des Macs gesammelt und zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht mit einfachen Bordmitteln eine weitergehende Diagnose.

Helfen all diese Tricks nicht weiter, lohnt es sich doch eine der Werkstätten aufzusuchen. Die allgemeine Laptop-Reparatur in Eslohe kann hilfreich sein, meist lohnt es sich aber, einen der Mac-Spezialisten aufzusuchen.

Auch aktuelle Software-Lösungen können dabei helfen, Probleme mit einem flackernden Display auf einem Mac zu beheben. So können gängige Produkte Lösungen für das Bildschirmproblem vorweisen bzw. im Betrieb auszuprobieren. Nutzer erkennen beispielsweise nach einer gründlichen Überprüfung des Systems unnötige, bisher unbekannte Prozesse, die im Hintergrund laufen und unter Umständen Probleme verursachen können. Zudem unterstützen die Software-Lösungen bei deutlich komplexeren Schritten, etwa der Ausführung der in MacOS enthaltenen Wartungsskripte. Diese können unterschiedliche Fehler mit dem System erkennen, beheben und somit wieder für ein einwandfreies Arbeiten sorgen. Durch die Installation der häufig schon jahrelang bewährten Software-Lösungen ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für die Wartung und die Optimierung eines Computers mit MacOS. Dies gilt etwa für eine Optimierung des Speicherplatzes, einen schnelleren Systemstart oder eben die Fehlersuche, sollte der Bildschirm des Macs flackern.