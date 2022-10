Sauerländer und Sauerländerinnen mit VIP-Status

Thusnelda, die Tochter des Cheruskerfürsten Segestes wurde auf der Eresburg in Marsberg geboren und hat Einzug gefunden in die geschichtliche Literatur

Wissen Sie, was VIPiS sind? Nein! VIPiS sind „Very important persons im Sauerland“. Das jedenfalls sagen Christel Zidi und Sabina Butz, die beiden Autorinnen eines kleinen Büchleins mit eben diesem herausfordernden Titel. Das Buch ist jetzt im WOLL-Verlag erschienen und stellt in kurzweiligen und amüsanten Geschichten bedeutende Sauerländer Persönlichkeiten aus 2.000 Jahre Regionalgeschichte vor. Nach der Lektüre der 18 Geschichten , angefangen bei der sagenumwobenen Fürstentochter Thusnelda bis zur noch manchen Zeitgenossen bekannten Bundespräsdidentengattin Wilhelmine Lübke, werden die interessierten Leserinnen und Leser mit etwas Stolz und Genugtuung feststellen, dass das Sauerland gar nicht so arm ist, an herausragenden Persönlichkeiten.

2000 Jahre Regionalgeschichte im Sauerland

Heimatgeschichtliche Schätze dürfen nicht in Vergessenheit geraten, denn diese besonderen Menschen und Geschichten prägen eine Region. Aus diesem Grunde haben die Autorinnen Christel Zidi und Sabina Butz in dem Büchlein eine kleine, bunte Auswahl zusammengetragen. In dem Vorwort weisen die beiden Kennerinnen der Sauerländer Geschichte ausdrücklich auf ihren geschichtswissenschaftlichen Laienstatus hin. Der Verzicht auf detaillierte Quellenangaben und Fußnoten ist daher beabsichtigt, um die Darstellung der historischen Gegebenheiten leicht verständlich und eingängiger zu gestalten.

Bei der Datensammlung haben die jeweiligen Ortsheimatpfleger und -pflegerinnen Christel Zidi und Sabina Butz insgesamt äußerst kooperativ, sachkundig und freundlich unterstützt. Auch die jeweiligen Stadt- oder Ortsarchive sowie Heimatbünde und Geschichtsvereine teilten in der Regel ausgesprochen gern ihr fundiertes Wissen. Und so hoffen die Autorinnen, dass der eine oder andere durch die Lektüre sogar Interesse und Freude an der Regionalgeschichte gewinnt.

Das Buch VIPiS VERY IMPORTANT PERSONS im SAUERLAND ist im WOLL-Verlag erschienen. Es kostet 8,90 Euro und kann direkt bei Verlag, in ausgewählten Sauerländer Buchhandlungen oder auch online bestellt werden.

18 VIPiS

1. Jh. Thusnelda ………………………….……….. 6 9. Jh. Emhildis …………………………….……….. 10 13. Jh. Agnes von Arnsberg …………………….…. 15 14. Jh. Franco von Meschede ……………….……. 19 15. Jh. Jungfer Künnecke ……………….………… 21 16. Jh. Petrus von Kolshusen ……..….…………… 24 16. Jh. Götz v. Berlichingen ……..………………… 28 16. Jh. Michael Stappert …………………………… 32 16. Jh. Gertrud v. Plettenberg ……….…….………. 36 17. Jh. Johann Richard Rham …………………….. 40 18. Jh. Theodor von Neuhoff ………………………. 42 18. Jh. Peter Schlinkert …………………..………… 45 18. Jh. Joseph A. Friedländer ………….………..… 49 19. Jh. Friedrich W. Grimme ..……………………… 53 19. Jh. Ida Kropff-Federath ………….…………….. 57 19. Jh. Heinrich Knoche …………….……………… 61 20. Jh. Sophie Stecker …………….……….………. 65 20. Jh. Janis Jaunsudrabins .……….……………… 68 20. Jh. Wilhelmine Lübke ………………..….. ……. 72