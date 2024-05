Sauerländer Stimme erobert Fußballwelt

Julian-Luca Schäfer aus Sundern-Endorf zum besten Fußball-Kommentator gewählt

Wer kennt sie nicht, die Kommentatoren, die uns die Sportereignisse im Rundfunk und im Fernsehen mit mehr oder weniger gelungenen Erklärungen und Wortbeiträgen näherbringen. Manche Namen, wie Jörg Wontorra, Waldemar Hartmann oder Sven Pistor haben Kultstatus erlangt. Ein junger, 23-jähriger Sauerländer aus Sundern-Endorf scheint auf dem besten Wege zu sein, ebenfalls ein erfolgreicher Kommentator bei Fußballübertragungen zu werden. Julian-Luca Schäfer erhielt zum Ende des vergangenen Jahres den Community Award für den besten Kommentator in der 2. und 3. Liga. Damit nicht genug. Außerdem konnte er auch den Community Award für den besten Newcomer in Empfang nehmen.

Bis zu seinem 17. Lebensjahr spielte Julian-Luca Schäfer selbst professionell Fußball in der Junioren-Bundesliga. Dann wechselte er die Seiten. Rund sechs Jahre später hat er bereits bei den Olympischen Spielen, in der WM-Qualifikation und in vielen Stadien namhafter deutscher Traditionsvereine auf seine ganz eigene emotionale Art und Weise den Sport in die Wohnzimmer der Republik transportiert.

Zurück an alter Wirkungsstätte

Das WOLL-Magazin wollte genauer wissen, wie es der Sauerländer Sportstimme gelingt, die Botschaften und Emotionen eines Fußballspiels auf den Bildschirm zu bringen. Beim Meisterschaftsspiel in der 3. Liga von Rot-Weiß Essen gegen den FC Freiburg II am 3. Februar im Stadion an der Hafenstraße in Essen konnten wir Julian-Luca Schäfer live erleben. Beim Sender Magenta Sport werden alle Spiele der 3. Liga live mit Vorbericht, Interviews, Spielkommentar und Nachbericht übertragen. Der junge Kommentator ist für die Live-Berichterstattung verantwortlich, seine Kollegin Kamila Benshop aus Düsseldorf für die Interviews vor der Kamera. In der Vorbesprechung mit dem gesamten Produktionsteam unter der Leitung von Tanja „Tanne“ Brodel, übrigens verheiratet mit dem ehemaligen Bürgermeister von Sundern, Ralph Brodel, stimmt sich Schäfer mit seiner Kollegin inhaltlich und thematisch ab.

Ein umfangreiches Handbuch mit allen wichtigen Daten über die beiden Mannschaften und die Spieler sowie die übrigen Beteiligten des Fußballspiels hat Julian-Luca Schäfer auf seinem Laptop gespeichert. Dort sind viele weitere Informationen über einzelne Spieler und die Mannschaften abgespeichert. Mit zwei Smartphones verfolgt der Kommentator Meldungen und Reaktionen zum Spiel auf verschiedenen Kanälen. Doch jetzt gilt die volle Konzentration der in fünfzehn Minuten beginnenden Partie an der Hafenstraße. Auf dem Bildschirm werden Interviews und vorbereitende Kommentare der Kollegin Kamila Benshop verfolgt. Die Stimmung im Stadion steigt. Und dann geht es los. Von der ersten Minute an begleitet der junge Reporter das live gezeigte Fußballspiel der 3. Liga mit seinen Kommentaren, Einschätzungen, Fragen und Hinweisen. Die Anspannung und eine gewisse Nervosität sind spürbar. Nach etwa zwanzig Minuten ist Julian-Luca Schäfer im Flow. Das Spiel nimmt seinen Lauf. Und der Sunderaner erinnert sich, dass er vor sechs Jahren hier selbst auf dem Platz gestanden hat. Doch jetzt sind Objektivität und Neutralität gefragt. Mit dem Abpfiff steigen die Emotionen und die Lautstärke der Stimme des Nachwuchs-Fußball- Kommentators. Rot-Weiß Essen gewinnt dank eines Elfmetertores kurz vor Schluss mit 4:3. Alles bestens gelaufen für eine spannende Fußballreportage. Das bestätigen die Kommentare und Likes in den Sozialen Medien. Auch Produktionsleiterin „Tanne“ Brodel bestätigt: „Hast Du gut gemacht.“ Zur Kommentierung der Höhepunkte des Spiels geht es noch in den Übertragungswagen, wo fleißige Hände die entscheidenden Szenen des Spiels zu den Höhepunkten des Tages geschnitten haben. Die Spielaufzeichnung und die Highlights sind für die Öffentlichkeit nun abruf- und einsehbar. Job erledigt.

Ein Traum erfüllt sich

War der Weg zum Fußballkommentator für Julian-Luca Schäfer vorgezeichnet? „Schon als kleiner Junge in der Schule hat Julian-Luca fleißig und gerne geredet“, sagen Menschen, die ihn gut kennen. Dass er Jahre später mit diesem Talent ins Berufsleben einsteigen würde, war ihm damals nicht klar. Die Basis für die Kommentatoren-Karriere wurde gelegt, als das gemeinsame FIFA-Spielen mit Freunden aktiv von Julian-Luca kommentiert wurde. Das Fußball-Know-How wurde parallel durchs aktive Spielen entwickelt. Zusätzliche Lektionen gab es von einem besonderen Experten, denn einer seiner Trainer war Oliver Ruhnert, der heutige Geschäftsführer von Union Berlin, mit dem die Eisernen aus der 2. Liga bis in die Champions League marschiert sind. Über die Jahre vermengten sich die Leidenschaften für Berichterstattung und Fußball und mit der Zeit wuchs ein Entschluss in ihm: Ich möchte von nun an Fußballkommentator sein. Richtig angefangen hat der Traum „Fußballkommentator“ im April 2019. Julian-Luca Schäfer: „Damals bin ich als Tagespraktikant bei einer Übertragung von Magenta Sport dabei gewesen und durfte allen über die Schulter schauen. Besonders fasziniert hat mich damals Christian Straßburger, der für mich dadurch so etwas wie ein Idol geworden ist. Danach habe ich jede freie Sekunde investiert, um Fußballkommentator zu werden.“ Als Vereinskommentator bei seinem Ex-Klub Rot Weiß Essen sammelte Julian-Luca praktische Erfahrungen. Zwei Jahre später fand er sich im Rahmen von Olympia bei Eurosport wieder. Er begleitete für den DFB Länderspiele im Futsal (Hallenfußball) und kommentierte das Gründungsspiel und erste Meisterschaftsfinale der Futsal-Bundesliga. Auf SPORTTOTAL kommentierte er die Top-Spiele der mit großen Traditionsteams gespickten Regionalliga West. „Wenn der Zuschauer dank mir noch mehr in das Spiel eintauchen kann und ich helfen kann, das Erlebnis Fußball aus dem Stadion in die Wohnzimmer zu holen, dann ist das eigentlich das schönste an dem Beruf“, so Julian-Luca Schäfer.

Fußballstimme aus dem Sauerland

Mittlerweile ist Julian-Luca der jüngste aktive Live-Kommentator im deutschen Profifußball und fester Bestandteil von Magenta Sport, der die Spiele der 3. Liga überträgt. Dort spielen große Fanmagneten wie Arminia Bielefeld, Rot Weiß Essen, MSV Duisburg oder Dynamo Dresden in stimmungsvollen Duellen Woche für Woche gegeneinander. Und damit ist er ganz offiziell Kollege seines Idols Christian Straßburger.

Durch seine emotionale Berichterstattung reißt er nicht nur die Zuschauer im Fernsehen mit, sondern hat sich bereits seine eigene Fanbase in der Fußballbranche aufgebaut und weckt so das Interesse größerer Sender. Klar ist, dass dies auch in Fachkreisen auffällt. So war es vielleicht nicht verwunderlich, dass die Kommentatoren- Seite „kommentatorenblog.de“ ihn im Rahmen ihrer jährlichen Auszeichnungen als „Bester Newcomer“ und „Bester Kommentator 2./3.Liga“ gemeinsam mit seinem Idol Christian Straßburger nominierte und er bei beiden Wettbewerben als Sieger hervorging. Daher verwundert es die Fachwelt auch nicht, dass der Sauerländer seit dem 24. Februar auch als Kommentator beim ZDF zu hören ist. Julian-Luca Schäfer, die Fußballstimme aus dem Sauerland, wird seinen Weg machen. Da sind sich alle sicher, die ihn kennen und seine Aktivitäten verfolgen.