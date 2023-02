Sauerländer Skeletonpiloten beenden erfolgreiche Saison 2022/23

Sigulda / Innsbruck (pst). – Die heimischen Skeletonpiloten haben an diesem Wochenende mit den Rennen im Weltcup im lettischen Sigulda und im Intercontinentalcup auf der österreichischen Bahn in Innsbruck-Igls ihre internationale Saison beendet.

Beim Weltcup in Sigulda gelang die Schmallenberger Olympiasiegerin Hannah Neise (BSC Winterberg) mit Platz sieben auf der anspruchsvollen Bahn beim Sieg von Tina Hermann (WSV Königssee) ihre beste Platzierung, die sie in Lettland jemals erzielte. Das Feld lag in Sigulda eng beieinander. Neises Rückstand auf Hermann betrug lediglich 48 Hundertstelsekunden und auf Rang drei nur 25 Hundertstel. Mit dem siebten Platz sicherte sich die Sauerländerin Rang fünf im Gesamtweltcup und das, obwohl sie eins der zwei Rennen von Altenberg wegen der erfolgreich absolvierten Junioren-Weltmeisterschaft in Winterberg auslassen musste. Den Gesamtweltcup gewann Hermann.

„Ich bin mit meinen Fahrten zufrieden. Ich habe meinen Frieden mit der Bahn geschlossen. Vorher bin ich hier entweder gestürzt oder sehr schlecht gefahren. Deswegen bin ich mit dem Rennen trotz Platz sieben zufrieden“, sagte Neise zum Rennen. Über den nacholympischen Winter zog sie folgendes Fazit: „Die ganze Saison war auf jeden Fall schön. Whistler mit dem Weltcupsieg war mit ein Highlight. Die ganze Amerika-Tour war cool. Es war eine lehrreiche Saison, die mir für die Zukunft helfen wird.“ Ihren Schlitten stellt sie erstmal in Bad Endorf in den Ski-Keller, wo sie ihre Ausbildung zur Polizeimeisteranwärterin in der Sportfördergruppe fortsetzt.

In Innsbruck-Igls absolvierten Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland), Alexander Gassner (BSC Winterberg) und Felix Seibel (BRC Hallenberg) die letzten zwei Rennen im Intercontinentalcup (ICC). Für Lölling reichten ein fünfter und dritter Platz, um sich mit 876 Punkten den Sieg in der Gesamtwertung vor Corinna Leipold (BRC Thüringen, 860) und der Britin Amela Coltman (790) zu sichern. Auch Alexander Gassner feierte den Gesamtsieg im ICC. Auf der Starterbahn in Innsbruck wurde in den beiden Rennen Zweiter und Dritter. Felix Seibel vom BRC Hallenberg reichten in Igls ein sechster und ein fünfter Platz, um in der Gesamtwertung des ICC mit 772 Punkten Rang zwei hinter Gassner (888 Punkte) und vor dem Briten Jacob Salisbury (768) zu verteidigen.

Bildzeile: Hannah Neise freute sich in dieser Saison über ihren ersten Weltcup-Sieg in Whistler und war insgesamt mit ihren Ergebnissen, mit Ausnahme der WM in St. Moritz, zufrieden. – Foto: IBSF/Viesturs Lakis