Sauerländer Schützenfest in Berlin

Catharina Cramer (6.v.r.) und Bundeskanzler Friedrich Merz (5.v.r.) am Dienstagabend in Berlin. (c) Andrew Grauman

Berlin ganz in Sauerländer Hand: Mit über 300 Gästen hat die Warsteiner Brauerei gemeinsam mit der Sauerländer Botschaft in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Berlin ein eindrucksvolles Zeichen für gelebte Heimatverbundenheit gesetzt. Beim stimmungsvollen Abend mit frischgezapftem Bier, traditioneller Musik und dem Warsteiner Beatmobil wurde ein Stück Sauerland in die Hauptstadt gebracht – inklusive Schützenfest-Flair mitten in Berlin.

Besonders erfreulich: Auch Bundeskanzler und gebürtiger Sauerländer Friedrich Merz ließ es sich nicht nehmen, dem Fest beizuwohnen. Gemeinsam mit weiteren politischen Gästen wie MdB Dirk Wiese und Jens Behrens (beide SPD) sowie Sandra Stein (Bündnis 90/die Grünen) zeigte er, welch hohen Stellenwert die Schützenfestkultur in der Region genießt. „Für uns steht das Schützenfest für mehr als nur Geselligkeit – es ist Ausdruck unserer Gemeinschaft und unseres Heimatstolzes“, betonte Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei.

Quelle: Andrew Graumann

Auch einige Schützenvereine aus dem Sauerland waren in Berlin vertreten und nutzten die Gelegenheit nicht nur zum Feiern, sondern auch zum Austausch mit anderen Sauerländern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Das Event wurde seitens der Brauerei von einem engagierten Team aus der Belegschaft organisiert – inklusive Logistik, Ausschankwagen und Unterhaltungsprogramm. Ein Abend, der einmal mehr bewiesen hat: Das Sauerland ist nicht nur eine Region, sondern ein Lebensgefühl – und das lässt sich auch in Berlin feiern.

Quelle: Andrew Graumann