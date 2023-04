Sauerländer Schützen bundesweit erfolgreich

SSG Schmallenberg eine Saison lang in der 2. Bundesliga/Luftpistole

Schützenvereine gibt es im Sauerland wie Sand am Meer. Das sagen jedenfalls diejenigen, die das Sauerland von außen betrachten. Weniger bekannt sind die Sportschützen des Sauerlandes. In einzelnen Schützenvereinen werden die Sportschützen als Unterabteilung geführt, andere haben sich als eigenständiger Verein etabliert und versuchen so ihre Zielsicherheit zu üben. Die Luftpistole-Schützen der SSG Schießsportgruppe Schmallenberg haben als Abteilung der Schützengesellschaft Schmallenberg in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga West um Ringe und Punkte gekämpft. Am letzten Wettkampftag fehlten ein paar wenige Ringe zum Verbleib in der zweithöchsten Wertungsliga der Sportschützen. In der neuen Saison 2022/23 zielen die Sauerländer Sportschützen in der Westfalenliga mit Kimme und Korn um möglichst viele Schreiben im Zentrum zu treffen.

Einer der besten Sportschützen im Team der SSG Schmallenberg ist Claude Jolly (64) aus Arnsberg. Der Belgier war früher Soldat bei der in Arnsberg stationierten Belgischen Armee. 2013 und 2015 wurde der Sauerländer aus Belgien in München sogar Deutscher Meister „Freie Pistole“ mit 516 Ringen und 25 Ringen vor dem Zweitplatzierten. Trainiert wird ein- bis zweimal die Woche an den Schießsportanlagen in Meschede-Calle oder Arnsberg. Daniel Grimm (58) aus Ostwig ist Trainer SSG und hat noch weitere Funktionen im Verband. Er hat maßgeblich den Aufstieg in die 2. Bundesliga begleitet und will nach dem Abstieg auch wieder helfen, dass der erneute Aufstieg klappt. Christian Raffelheim (42) aus Ostwig ist ein weiterer, erfolgreicher Sportschütze der Mannschaft. Markus Schleifstein (53) aus Schmallenberg ist der Organisator und eine Art Geschäftsführer. Über ihn laufen alle Drähte und Abstimmungen für die Wettkämpfe in den Wettkampfligen zusammen. In der 2. Bundesliga und auch in der Westfalenliga treten fünf Teilnehmer je Mannschaft an. In den Ligen darunter starten jeweils drei Sportschützen in einem Vereinsteam. Die Zusammenarbeit der Vereine aus dem Sauerland (Schmallenberg, Calle, Oeventrop, Arnsberg), um leistungsorientiert zu starten, klappt ausgezeichnet. Freuen würden sich die Verantwortlichen, wenn sich mehr junge Menschen für diesen anspruchsvollen Konzentrationssport interessieren. Wie in vielen anderen Vereinen fehlt der Nachwuchs. Dabei fördert der Schießsport, neben der Wettkampffähigkeit, besonders Konzentration und Ausdauer. Wichtige Fähigkeiten, die auch im normalen Leben sehr hilfreich sind. WOLL-Fotograf Frank Gries hat sprichwörtlich dem Sportschützen Frank Hahn (60) aus Langewiese über die Schulter geschaut.

Die SSG Schießsportgruppe Schmallenberg betreibt das Schießen leistungsorientiert. Einzelne Mitglieder betreiben den Sport auch hobbymäßig. (hh)



Weitere Informationen zum leistungsorientieren Schießsport gibt es unter www.wsb1861.de und www.bundesliga.dsb.de