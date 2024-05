Sauerländer Schülerinnen und Schüler lernen unternehmerisches Denken

Die Non-Profit-Initiative Startup Teens machte am 20. Februar mit einem Event in Arnsberg Station und weckte gemeinsam mit Projektpartnern Gründungsgeist bei jungen Menschen aus Westfalen. Die Veranstaltung ist Teil der Westfalen-Tour mit Events und Ideen-Workshops in den drei Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold und Münster. Dazu zählt ein Ideen-Wettbewerb explizit für westfälische Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 19 Jahren: die Westfalen-Challenge 2024. Das teilten Startup Teens und ihr Projektpartner WEPA mit.

Das Event für Schülerinnen und Schüler sowie Gründungsbegeisterte ist in drei Teile untergliedert. Zunächst erzählen Gründer und Intrapreneure auf einem Panel davon, warum ein unternehmerisches Mindset heute wichtiger denn je ist, von ihren Lebenswegen, Fallstricken und Höhepunkten, und sie inspirieren junge Menschen, selbst Ideen zu entwickeln, die die Herausforderungen unserer Zeit lösen können. Mit dabei waren die Gründer der bekanntesten Lernapp Deutschlands, simpleclub, die nahezu alle Teenager kennen: Alexander Giesecke und Nicolai Schork. Einblicke gaben außerdem Nour Idelbi (SafeSpace), Dr. Stephen Weich (Investor) und Till Rösnick (WEPA Ventures). Anschließend konnten die Jugendlichen Fragen stellen. Beim abschließenden Networking gaben ihnen Expertinnen und Experten aus dem Startup Teens-Netzwerk Tipps, wie man seine eigene Idee finden und entwickeln kann.

Exklusiver Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler aus Westfalen

Bei der Westfalen-Challenge 2024 konten Jugendliche ihre Ideen zu einem Geschäftsmodell ausarbeiten und bis zum 18. März 2024 bei Startup Teens einreichen. Ziel ist, Gründungsgeist zu entfachen sowie Problemlösekompetenzen und Fähigkeiten wie unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern. Die ersten Plätze sind mit Preisgeldern von insgesamt 10.000 € dotiert. Das Finale findet am 11. April 2024 mit hochkarätigen Gästen statt. Schülerinnen und Schüler aller Schulformen zwischen 14 und 19 Jahren, die eine Schule in Westfalen besuchen, sind teilnahmeberechtigt.

Das Projekt wird unterstützt von der Stiftung Westfalen- Initiative für Eigenverantwortung und Gemeinwohl, der Arndt G. Kirchhoff Familienstiftung, der WEPA Stiftung, der LOBBE-Gruppe mit ihrer Strategie- und Innovationsgesellschaft UVentures, Impuls und der DIAG. Partner der Westfalen-Tour sind darüber hinaus die IHK zu Dortmund, die Founders Foundation und REACH. Weitere Informationen zu den Wettbewerben unter: www.startupteens.de/challenge

STARTUP TEENS

Die Non-Profit-Initiative ist das hochkarätigste Netzwerk für die Innovatoren der Zukunft. Sie vermittelt relevante „future skills” wie unternehmerisches Wissen & Coding- Know-How und fördert die Persönlichkeitsentwicklung. Unabhängig davon, ob die Jugendlichen Gründer oder Gründerinnen, Unternehmensnachfolger oder Intrapreneure werden möchten. STARTUP TEENS betreibt den reichweitenstärksten YouTube-Kanal für Entrepreneurship Education für Schüler in Deutschland mit mehr als 120 Videos powered by simpleclub. Ebenso führend ist das Mentoren-Programm mit mehr als 1.000 ehrenamtlich tätigen Mentoren, die die Teenager unterstützen. Zudem richtet die Initiative den mit 7 x 10.000 Euro höchstdotierten Businessplan-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler in Deutschland aus und veranstaltet Livestreams, Events und Ideen-Camps.

Im Jahr 2017 gewann STARTUP TEENS den startsocial Bundespreis unter Schirmherrschaft von Dr. Angela Merkel und es wurde im Jahr 2019 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet.

